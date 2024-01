Ein neuer TikTok-Hype macht aktuell die Runde: der Ketchup-Test. Was ursprünglich als Beziehungs-„Test“ gedacht war, transformierte sich auf der Plattform aber recht flott zu einer Challenge, die jetzt im Netz für großen Lacher sorgt.

Mit dem Ketchup-Test stellen Frauen auf TikTok ihre Männer auf die Probe!

Das kann der virale Ketchup-Test

Der eine TikTok-Trend kommt, der andere Trend geht! Vor wenigen Wochen dominierte noch die „Orange Peel Theory“ auf der Plattform, heute ist der Ketchup-Test der letzte Schrei. Der Test ist EIGENTLICH ja super easy: Eine Frau schüttet Ketchup auf die Küchentheke und bittet danach ihren Partner darum, diese Würzsauce aufzuwischen. Noch einfacher kann eine Aufgabenstellung eigentlich gar nicht sein, oder? Nun ja, manche schienen mit diesem Test jedoch maximal überfordert zu sein. Danach sieht es zumindest in den TikTok-Videos aus.

Kommen wir zur „eigentlichen“ Idee hinter dem viralen Trend: Frau möchte herausfinden, wie ihr Partner reagiert, wenn sie random Ketchup auf die Küchentheke klatscht. Schafft er es? Und wie geht er bei der Sache vor? Viele „Reinigungstechniken“ sorgen dabei für Kopfschütteln und große Lacher im Netz. Nun ja und so nahm die Sache eine überraschende Wendung und das ganze entwickelte sich von einem Test in eine Herausforderung!

So meistern Männer die Challenge

Was wir aus den Videos mitnehmen: Auf die Putz-Skills mancher Männer ist definitiv kein Verlass! Aber gut, eine Sache muss man ihnen fairerweise schon überlassen: Sie versorgten uns mit wahnsinnig kreativen „Reinigungstechniken“, auch wenn der Hygienestandard dabei im Eimer landete. So schleckte etwa ein Mann die Küchentheke ab, um das Ketchup zu „entfernen“. Ob er seinen abgeschleckten Fleck später wenigstens gereinigt hat? Ja, aber nur mit Küchenrolle. Hört sich an wie ein schlechter Scherz, ist aber die harte Realität. Wollt ihr die Aufnahmen dazu sehen? Here you go:

Okay, wer dachte, dass es nicht lustiger werden kann, der hat sich geirrt! Ein anderer Creative-Head kam nämlich auf die grandiose Idee, das Ketchup mit einem Pfannenwender zu entfernen. Dafür schob er den Ketchup-Fleck auf der Küchentheke mit seinem Pfannenwender einfach in die Küchenspüle und machte die Küchentheke anschließend mit Küchenrolle sowie Feuchttücher picobello sauber!

Das Netz lacht über den Trend

Die Challenge wird von vielen auf der Plattform gefeiert und sorgt für gute Unterhaltung, aber auch großen Lacher! Auch wenn die Putz-Skills furchtbar sind, scheinen die User:innen von der Kreativität einzelner Personen fasziniert zu sein. In den Kommentarspalten der Videos geht es wie immer ab und jede:r gibt seinen Senf dazu! „Was für eine interessante Methode, die ich vielleicht mal ausprobieren sollte.“ schrieb eine Person inspiriert. Während eine andere Userin „So viele kreative Umsetzungen, wie bei diesem Trend, habe ich noch nie gesehen“ kommentierte.

Eine andere Person hingegen stellte eine wichtige Frage auf der Plattform: „Orangentheorie, jetzt die Ketchuptheorie … was kommt als Nächstes?“ Jup, diese Frage stellen wir uns auch. Mal sehen, was der Morgen bringt …