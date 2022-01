Kommt es nur uns so vor oder dauert diese seltsame „Phase“ im neuen Jahr nun schon den gesamten Jänner lang? Höchste Zeit also, dass wir mal ein paar positive Vibes versprühen. Darum sehen wir uns folgende drei Sternzeichen mal ganz genau an. Denn mit ihnen meint es das Schicksal besonders gut!

2022 können diese Tierkreiszeichen besonders schöne Dinge erwarten.

Wassermann

Der Anfang des Jahres war für Wassermänner wirklich sehr holprig. Umso schöner ist es jetzt für dieses Sternzeichen, wenn sich endlich alles zum Guten wendet und ein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen ist. Noch in der ersten Jahreshälfte warten so einige positive Überraschungen auf den Wassermann. Haltet euch also bereit, denn das Schicksal schläft nicht! Eine Person, die sich unerwartet meldet, könnte das Herz des Sternzeichens höher schlagen lassen. Und auch beruflich bringt 2022 einige lang ersehnte Veränderungen mit!

Stier

Zugegeben, in letzter Zeit sind die Gefühle der Stiere Achterbahn gefahren! Es ist also an der Zeit, dass sich alles wieder beruhigt und das Sternzeichen seine Gedanken wieder mehr fokussieren kann. Zum Glück meint es das Schicksal in den nächsten Monaten außerordentlich gut mit den Stieren. Wie von Geisterhand getrieben spüren sie plötzlich einen Motivationsschub, der dafür sorgt, dass sie alles erreichen, was sie sich in den Kopf setzen. Mit diesem Energie-Booster sollte das Sternzeichen auch sehr gut durchs Jahr kommen und negative Dinge nicht an sich ranlassen!

Jungfrau

Pechsträhnen können auf Dauer wirklich auf die Substanz gehen. Aber damit ist jetzt Schluss! Jungfrauen sollten mal kurz die Kontrolle in die Hände ihres Schicksals legen. Denn es weiß gerade ganz genau, was zutun ist, damit das Sternzeichen Glücksgefühle und inneren Frieden verspürt. Manchmal braucht es nur eine einzige schicksalshafte Begegnung und die Leichtigkeit kehrt zurück ins Leben. Und genau die wartet jetzt auf die Jungfrauen. Dabei müssen auch nicht immer romantische Gefühle entstehen. Sich geborgen und sicher zu fühlen, reicht oft, um wieder etwas mehr geerdet zu sein.