Mal ehrlich: Hin und wieder lassen wir uns alle dazu hinreißen über andere zu lästern. Manche Sternzeichen können damit aber gar nicht mehr aufhören und sind die geborenen Tratschtanten.

Diese Tierkreiszeichen lästern einfach über alles und jeden:

Skorpion

Der Skorpion ist der König unter den Tratschtanten. Denn er ist der festen Überzeugung, dass jemand der einen Anlass zum Tratschen bietet, es auch nicht anders verdient hat. Deshalb lästert er oft stundenlang mit seinen BFFs über andere. Und dabei fühlt er sich keine einzige Sekunde lang schlecht. Wo das Sternzeichen allerdings eine Grenze zieht, sind seine engsten Freunde und seine Familie. Niemals darf jemand in seiner Gegenwart schlecht über die Menschen reden, die ihm am Herzen liegen.

Jungfrau

Jungfrauen sind echte Perfektionisten. Die hohen Ansprüche, die sie an sich selbst stellen, stellen sie auch an andere. Deshalb erkennen sie auch oft “Optimierungspotenzial” und müssen sich einfach darüber unterhalten. In den meisten Fällen meinen es Jungfrauen auch gar nicht negativ, sondern wollen nur helfen. Sie verstehen nicht, dass ihre Aussagen und Lästereien auch mal kränkend sein können, denn sie wünschen sich selbst, dass andere ihnen das auch sagen würde.

Widder

Widder sind oft sehr unsicher. Manchmal trauen sie ihrer eigenen Wahrnehmung einfach nicht und müssen diese mit anderen abgleichen. Mit ihren Klatschereien suchen sie im Grunde nur Bestätigung und würden sich selbst nie als Tratschtanten bezeichnen. Nachdem sie sich bestätigt fühlen, gehen Widder dann auch meistens auf die Betroffenen zu und erzählen von ihrer Wahrnehmung.