Kennt ihr diese Menschen, die einfach ständig erkältet sind? Egal ob tiefster Winter oder heißer Sommer: Manche Personen laufen immer mit einer schniefenden Nase herum – aber nicht, weil sie eine Allergie haben, sondern weil sie tatsächlich krank sind.

Und diese drei Sternzeichen sind auch im Sommer fast nie ohne Erkältung anzutreffen.

Fische

Da dieses Sternzeichen zu den Wasserzeichen gehört, ist es auch besonders sensibel. Das wirkt sich meistens auch auf die Gesundheit aus. Denn Fische beginnen schon beim kleinsten Windstoß sofort zu husten und sich die Nase zu putzen. Umso schlimmer ist es, wenn irgendwo eine Klimaanlage läuft. Denn da kann man sich sicher sein, dass das Sternzeichen sofort erkältet ist. Auch dann, wenn es draußen 35 Grad im Schatten hat. Deshalb trifft man Fische eigentlich auch nie ohne Jacke und Halsschmerz-Bonbons an.

Jungfrau

Jungfrauen nehmen es meistens nicht so genau mit den Temperaturen. Denn im Sommer muss es heiß sein. Punkt. Deshalb sind sie in den Monaten Juni bis September immer nur in sommerlichen Outfits unterwegs – egal welche Wetterlage gerade herrscht. Das macht ihrer Gesundheit oft einen Strich durch die Rechnung – denn manchmal kann es auch im Hochsommer passieren, dass die Grade richtig runterrasseln und man sich entsprechend der 12 bis 15 Grad kleiden muss. Nicht mit den Jungfrauen! Lange Hosen und Pullover verbannen sie in den Sommermonaten aus ihrem Kleiderschrank. Die Folge: Eine Dauererkältung…

Waage

Wer im Sternzeichen Waage ist, der übertreibt es gerne mal mit wilden Sommernächten im Freien. Was die Waagen dabei jedoch gerne mal vergessen: Nicht alle Nächte im Juli oder August sind tropisch heiß. Manchmal kühlt es ganz schön ab und man sollte sich unbedingt ein bisschen wärmer anziehen – vor allem, wenn man zuvor einen ganzen Tag beim Baden verbracht hat, der Körper erhitzt aber der Bikini noch feucht ist. Für dieses Sternzeichen keine Option, denn warme Decken und Jacken haben im Sommer einfach nichts verloren. Und da wundern sich Waagen, warum sie andauernd erkältet sind…