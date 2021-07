Für manche Menschen sind Übertreibungen ein richtiger Lifestyle! Das führt aber oft dazu, dass man sie nicht mehr sonderlich ernst nimmt. Dabei liegt es einfach in ihrer Natur, Geschichten etwas ausdrucksstärker zu erzählen. Was das mit dem Tierkreiszeichen zutun hat, erfährt ihr hier.

Diese Sternzeichen lieben es einfach, wenn sie übertreiben können.

Löwe

Löwen sind dafür bekannt, alle mit ihrer charmanten Art in ihren Bann zu ziehen. Zu Beginn hängen die Menschen noch regelrecht an den Lippen dieses Sternzeichens, da die Geschichten, die es erzählt, einfach so unglaublich spannend sind! Doch schnell kommen die Übertreibungen ans Licht und das Umfeld merkt, dass man in etwa die Hälfte von all dem, was der Löwe erzählt, entschärfen muss. Was dieses Sternzeichen vielleicht noch lernen sollte: Eine Geschichte ist auch dann noch interessant, wenn weitaus weniger Drama und Action darin enthalten sind.

Skorpion

Die leidenschaftlichen und manchmal auch etwas impulsiven Skorpione lieben Übertreibungen! Sei es bei schlimmen Dingen, die ihnen zugestoßen sind, wenn sie Schmerzen haben oder eine besonders lustige Geschichte erzählen. Braucht dieses Sternzeichen einfach nur Aufmerksamkeit oder liegt es in dessen Natur, ständig alles aufzubauschen? Vermutlich eine Mischung aus beidem. Tipp: Einfach mal die Luft rauslassen und erzählen, wie es WIRKLICH war. Dann reagiert das Umfeld vielleicht auch nicht mehr so genervt, wenn man erzählt, dass man fast gestorben wäre, weil man sich den Zeh an der Tischkante gestoßen hat…

Schütze

Schützen tragen ihr Herz auf der Zunge. Dadruch, dass sie sehr emotionale Wesen sind, gehen die Gefühle manchmal mit ihnen durch und sie machen aus einer winzig kleinen Mücke einen riesigen Elefanten. Das sorgt oft für Konflikte, in denen sich das Sternzeichen sehr verletzt fühlt, da es denkt, sein Umfeld nimmt es nicht ernst. Dabei wollen Freunde und Familie doch nur das Beste für die Schützen – auch wenn das bedeutet, dass sie den Übertreibungen keine Bühne bieten. Denn wenn das Sternzeichen tief in sich geht, dann wird es merken, dass alles nur halb so wild ist!