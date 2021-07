Kurz vor dem “Princess Charming”-Finale musste sich Irina Schlauch noch einmal einer großen Entscheidung stellen. Kurz vor dem Finale schickte sie gleich zwei Frauen nach Hause. Für Miri und Bine ist das Liebesabenteuer vorbei.

Jetzt kämpfen nur noch Elsa und Lou um das Herz der Princess.

Zwei Frauen vor dem Finale raus

Bei dieser Ladys Night blieb kein Auge trocken. Denn Irina Schlauch musste sich entscheiden, welche der “Princess Charming”-Kandidatinnen sie mit ins Finale nimmt. Das bedeutet aber auch, dass zwei Frauen so kurz vor dem Ziel die Datingshow verlassen müssen. “Mir fällt es schwer, dass ich mich, glaube ich, heute zwischen meinem Kopf und meinem Herzen entscheiden muss”, sagte die 35-Jährige kurz vor der Entscheidung.

Vollkommen überraschend entschied sich die Princess gegen die Favoritin Bine. “Der Verstand hat in allen Punkten ja gesagt, nur das Herz war leider noch nicht so weit”, begründet sie ihre Entscheidung. Die 33-Jährige nahm ihren Exit so kurz vor dem Finale aber sportlich und bedankte sich gleich bei Irina und den anderen Kandidatinnen für die schöne Zeit bei “Princess Charming”. “Ich habe hier richtig viel gelernt. Ich habe Sachen gefühlt und gedacht, die ich vorher einfach nicht zulassen wollte“, sagte die 33-Jährige zum Abschied.

Emotionaler wurde es allerdings beim Exit von Miri. Die 28-Jährige begeisterte Irina von Anfang an mit ihrer aufgeweckten Art und ihrem natürlichen Charakter. Fürs Finale hat es dann aber dennoch nicht gereicht. Miri schossen sofort die Tränen heraus und niemand konnte sie mehr halten. Auch Irina vergoss die ein oder andere Träne. “Leider muss ich sagen, dass sich meine Gefühle ab einem gewissen Punkt nicht mehr weiterentwickelt haben”, rechtfertigte sich die Princess.

Das sind die “Princess Charming”-Finalistinnen

Nach dem “Princess Charming”-Aus von Miri und Bine, kämpfen jetzt nur noch zwei Frauen um das Herz von Irina Schlauch. Für Lou und Elsa geht das Liebesabenteuer weiter. Für wen wird sich die Princess im Finale entscheiden?

Zu Elsa fühlte sich Irina von Anfang an körperlich hingezogen. Allerdings betonte sie immer wieder, dass sie sich ihrer Gefühle ihr gegenüber nicht ganz so sicher wäre. “Ich muss ehrlich sagen, dass mein Bauchgefühl mir bei dir sagt: Vorsicht!”, erwähnte sie auch bei der vergangenen Ladys Night erneut. Ob die 22-Jährige die Princess doch noch von ihren Gefühlen überzeugen kann? Lou hingegen findet sie wegen ihres unglaublichen Charakters extrem anziehend. Immer wieder sei sie von ihrem Humor und ihrer Reife trotz ihres jungen Alters angetan. Wer von den beiden schlussendlich das Herz der Princess erobern wird, werden wir bald erfahren. Am 20. Juli findet nämlich endlich das große Finale statt. Spätestens dann wissen wir, für wenn Irina sich schlussendlich entscheiden wird.

Elsa – Bild: TVNOW

Lou – Bild: TVNOW

