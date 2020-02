In der kommenden Folge der aktuellen Bachelor-Staffel kämpfen die letzten drei Kandidatinnen bei den Dream-Dates um das Herz von Sebastian Preuss.

In einem Interview mit RTL verplapperte sich der 29-Jährige nun offenbar. Fans sind sich deshalb sicher zu wissen, wer die letzte Rose bekommen wird.

Bekommt Wioleta die letzte Rose?

Diana, Desiree und Wioleta sind nach den Home-Dates in ihrer Heimat noch im Rennen um die letzte Rose von Bachelor Sebastian Preuss. Der könnte nun allerdings bereits vor Ausstrahlung des Finales verraten haben, welche der drei Frauen die aktuelle Staffel gewinnt. Denn in einem Interview mit RTL deutete er an, dass er eine “ganz gute Bindung” zu Kandidatin Wioleta habe. “Wir sind auf einer Gefühlsebene”, so der 29-Jährige.

Ist sie die Bachelor-Gewinnerin?

In dem Interview schwärmt der Sportler weiter über die 28-Jährige und lässt damit vermuten, dass sie die letzte Rose bekommen wird. Schon während der gesamten Staffel kamen sich Sebastian und Wioleta sehr nahe. Auch bei ihrem Home-Date küssten sich die beiden und sprachen übers Zusammenziehen. Ob sich Sebastian Preuss wirklich für die Kandidatin aus Münster entscheiden wird, bleibt abzuwarten. Denn immerhin galt ja eigentlich auch Leah als Favoritin. Und die flog ja dann überraschend in der vergangenen Folge wegen ihrer aufgespritzten Lippen raus…

Alle Folgen “Der Bachelor” auf TVNOW schon 7 Tage vor TV-Ausstrahlung anschauen.