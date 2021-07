Niemand, wirklich niemand mag es, wenn man dauernd zu spät kommt. Doch es gibt einige Menschen, die kommen mit Unpünktlichkeit so überhaupt nicht klar und werden fuchsteufelswild, wenn sie ständig auf jemanden warten müssen. Das könnte vielleicht etwas mit dem Sternzeichen zutun haben.

Denn besonders diese drei Tierkreiszeichen hassen es, wenn jemand unpünktlich ist.

Stier

Unpünktlichkeit ist für den Stier ein absolutes No-Go! Das Sternzeichen will es einfach nicht einsehen, dass man es nicht schafft, früh genug das Haus zu verlassen, um zur vereinbarten Zeit am vereinbarten Treffpunkt zu sein. Lässt man Stiere warten, muss man damit rechnen, dass sie ihrem Ärger freien Lauf lassen, sobald man angekommen ist. Im schlimmsten Fall gehen sie sogar einfach wieder. Denn Zuspätkommen ist für das Sternzeichen die höchste Form von Unhöflichkeit! Wenn man Stiere dann darauf hinweist, dass es etwas übertrieben sein kann, so ein Tamtam um fünf Minuten Verspätung zu machen, dann sollte man am besten schauen, dass man so schnell wie möglich vom Fleck kommt…

Jungfrau

Wer im Sternzeichen Jungfrau ist, der weiß, dass er Unpünktlichkeit nicht nur über alles hasst, sondern selbst ein kleines bisschen zur Überpünktlichkeit neigt. Und mit ein kleines bisschen meinen wir SEHR! Wenn man nicht mindestens 15 Minuten vorher am vereinbarten Treffpunkt ist, ist man für Jungfrauen eigentlich schon zu spät dran. Dafür verbringt dieses Sternzeichen auch ziemlich viel Zeit damit, zu warten. Denn meistens ist ihr Gegenüber etwas zu spät dran. Das bringt Jungfrauen zur Weißglut! Da sie ihren Ärger darüber oft nicht verbergen können, hat das Sternzeichen schon mehrmals Freundschaften riskiert.

Waage

Waagen haben ihr Leben wirklich im Griff! Deshalb haben sie auch so ziemlich das beste Zeitmanagement, das man sich nur vorstellen kann. Für nahezu jeden Anlass gibt es einen eigenen Reminder, sie haben noch nie in ihrem Leben verschlafen und timen alles exakt auf die Sekunde. Umso schlimmer ist es für dieses Tierkreiszeichen, wenn Freunde und Familienmitglieder weniger gut vorbereitet sind und nicht bereits zwei Tage vorher checken, welche U-Bahn sie nehmen müssen, um pünktlich zu sein.