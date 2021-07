Bei einer Sache sind wir uns wohl einig: Wir sind alle urlaubsreif! Doch einige von uns träumen noch ein bisschen öfter davon, am Strand zu liegen und die Füße ins Meer zu strecken, als andere. Vor allem diese Sternzeichen haben nichts anderes als Urlaub im Kopf.

Ein Cocktail in der Strandbar? Oder Shopping in der Metropole? Egal, Hauptsache weg…

Widder

Der dynamische Widder weiß ganz genau was er möchte. Und momentan, aber auch sonst immer, ist das einfach Urlaub! Und weil ohne Planung nichts geht, hat das Sternzeichen auch schon ganz genau festgelegt, wann es wohin gehen soll. Ein kleiner Wochenend-Trip hier und ein ausgiebiger Strandurlaub da dürfen natürlich nicht fehlen. Es gibt kaum Momente, in denen Widder nicht an traumhafte Sonnenuntergänge am Strand oder an das Rauschen des Meeres denken. Praktisch: Wenn jemand einen Rat benötigt, wo es als Nächstes hingehen soll, hat der Widder sofort einen Tipp parat!

Zwillinge

Die neugierigen Zwillingen würden am liebsten ständig nur auf Achse sein. Da sich dieser Lebensstil aber leider weder mit dem Berufsleben noch mit dem Kontostand vereinbaren lässt, müssen Alternativen her. Und die sehen meistens so aus, dass dieses Sternzeichen gar nicht genug davon bekommen kann, Travel-Accounts auf Instagram durchzuscrollen oder stundenlange Reise-Dokus anzusehen. Für Partner und Freunde kann das manchmal ganz schön anstrengend sein, denn Zwillinge lieben es, über ihre vergangenen Reisen zu sprechen und dabei wirklich kein Detail auszulassen…

Krebs

Krebse brauchen eigentlich nur eines, um ihr Leben in vollen Zügen zu genießen: Einen Strand! Um sich die Zeitspanne bis zum nächsten Urlaub etwas angenehmer zu machen, flüchtet dieses Sternzeichen gerne in Tagträumereien und denkt an die frische Meeresbrise und das rege Treiben an der Strandpromenade. Um das Urlaubsfeeling auch in den Alltag einfließen zu lassen, lieben es Krebse, an ihrer Sommer-Hit-Playlist zu feilen. Egal zu welcher Jahreszeit! Das Lieblings-Smalltalk-Thema eines Krebses? Die schönsten Strände der Welt natürlich…