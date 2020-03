Trennungen sind immer schwer. Manche Menschen leiden sehr lange unter einem gebrochenen Herzen. Doch irgendwann heilen alle Wunden. Ein paar Sternzeichen können sich jedoch nie ganz von ihren Beziehungen verabschieden.

Diese 3 Sternzeichen können einfach nicht loslassen:

Jungfrau

Wenn sich die Jungfrau einmal verliebt, dann so richtig. Sie fühlt alles sehr stark und intensiv. Mit ihrem Partner spürt sie eine sehr intensive Verbindung. Nach einer Trennung kann sie diese nicht einfach von heute auf morgen loslassen und hält noch lange an der Liebe fest. Besonders schwer fällt es ihr, wenn ihr Ex-Partner den Kontakt komplett abbrechen möchte.

Wassermann

Der Wassermann kann schwer mit seiner Vergangenheit abschließen. Besonders in der Liebe kann er sich einfach nicht trennen. Er hält sogar stur an Verbindungen fest, die ihm überhaupt nicht guttun. Denn ist er erstmal in einer Beziehung, möchte er nicht wieder Single sein. Das Sternzeichen ist zudem ein echtes Gewohnheitstier und kann sich dann nur schwer ein Leben ohne seinen Partner vorstellen.

Stier

Der Stier braucht viel Stabilität. Er sucht sich seine Beziehungen mit Bedacht aus und geht nicht leichtfertig eine Partnerschaft ein. Zerbricht die Verbindung, erschüttert ihn das sehr. Das Sternzeichen leidet zudem sehr an einem gebrochenen Herz und versucht deswegen alles, an der Beziehung festzuhalten. Ob Freundschaft oder in der Liebe: Der Stier versucht alles, um den Kontakt mit geliebten Menschen nicht zu verlieren.