Vor einigen Monaten schockierte das Traumpaar Jenny Lange und Andrej Mangold die Fans mit einer traurigen Nachricht: Die beiden haben sich getrennt. Doch jetzt soll die 27-Jährige wieder frisch verliebt sein.

Angeblich datet sie Sänger Darius Zander, auch als Dari bekannt.

Jenny Lange: Datet sie Sänger Dari?

Lange Zeit hatten Fans auf ein Liebescomeback zwischen Jenny Lange und Andrej Mangold gehofft, doch das dürfte nun wohl endgültig vom Tisch sein. Die 27-Jährige ist angeblich wieder vergeben. Schon länger munkeln Fans, dass es einen neuen Mann im Leben der Influencerin gibt. Seit einigen Wochen taucht nämlich immer wieder ein bestimmter Mann in ihren Storys auf und Jennifer verbringt ziemlich viel Zeit mit dem Musiker Darius Zander aka Dari. Fans sind sich sicher, dass die beiden ein Paar sind. Jetzt bestätigte ein Insider gegenüber Promiflash, dass sich Jenny und Dari seit zwei Monaten daten.

Bild: @agentlange / Instagram

Gemeinsame Instastorys

An den Gerüchten dürfte wohl tatsächlich etwas dran sein, denn in Jennys Storys wirken die beiden ziemlich vertraut. Am Wochenende waren sie sogar gemeinsam auf der Hochzeit von Denise und Henning Merten. Auch das zeigt die 27-Jährige in ihren Instastorys und postet jede Menge gemeinsame Fotos mit Dari. Eine Beziehung mit dem Musiker hat sie allerdings noch nicht offiziell bestätigt.