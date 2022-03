Fast acht Jahre lang waren Kim Kardashian und Kanye „Ye“ West verheiratet. Was nach Außen wie eine perfekt inszenierte Ehe wirkte, entwickelte sich in den vergangenen Monaten zur öffentlichen Schlammschlacht.

Jetzt sind die beiden offiziell geschieden.

Kim Kardashian ist wieder Single

Es war wohl vor allem für Kim Kardashian ein kleiner Befreiungsschlag, als der Richter am Mittwoch offiziell erklärte, dass sie vor dem Gesetz „Single“ ist. Denn für eben diese Bezeichnung kämpfte Kim in den vergangenen Wochen und Monaten.

Vor mehr als einem Jahr reichte sie die Scheidung von Rapper Kanye West ein, im vergangenen Dezember folgte dann nach einem langen Hin und Her der Antrag, dass Kim rechtlich gesehen als Single gelten will. Der Grund: „Ich glaube, dass die gerichtliche Aufhebung unseres Ehestatus Kanye helfen wird, zu akzeptieren, dass unsere eheliche Beziehung vorbei ist„, erklärt sie im vergangenen Monat. Das solle auch dabei helfen „friedlich gemeinsam unsere Kinder großzuziehen.“

Ein Wunsch, der ihr jetzt erfüllt wurde; ganz zum Unmut ihres mittlerweile Ex-Ehemannes Kanye „Ye“ West. Denn bis zum Schluss wollte er die Trennung der beiden nicht wahrhaben. Sein Lösungsvorschlag: Er postete unzählige lange Instagram-Posts, teilte Bilder der Familie und hetzte öffentlich gegen Kims neuen Freund Pete Davidson.

Sorgerecht soll noch geklärt werden

Für Kim ein Grund mehr, die Scheidung voranzutreiben. In einem Gerichtsdokument, das dem „People“-Magazin vorlag, heißt es nämlich: „West hat in den sozialen Medien die private Kommunikation der Parteien und Fehlinformationen über persönliche Familienangelegenheiten und die gemeinsame Erziehung verbreitet, was emotionalen Stress verursacht hat.“ Umso wichtiger sei es deshalb, den Familienstand der beiden offiziell und schnell zu regeln.

Doch obwohl die beiden jetzt offiziell als „Singles“ gelten und gerichtlich getrennt sind, ist die Scheidung noch nicht ganz vorbei. Denn mit ihrem Antrag, rechtlich ein Single zu sein, teilte Kim die Scheidung in zwei Teile auf. Im ersten Teil, der jetzt abgeschlossen ist, sollte es um ihren Familienstand und ihren bürgerlichen Namen gehen. Künftig heißt Kim also nurmehr Kim Kardashian. Den Zusatz „West“ verwendet sie nicht mehr.

Der zweite Teil, der den beiden jetzt noch bevorsteht, ist die Regelung des Sorgerechts und die Aufteilung des gemeinsamen Vermögens. Kim und Kanye haben gemeinsam vier Kinder. Sowohl Kim als auch Kanye sollen jeweils ein Vermögen von 1,6 Milliarden Euro besitzen.