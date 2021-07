Die ehemalige GNTM-Kandidatin Romina Palm und ihr Freund Stefano Zarrella sind verlobt. Der Influencer hat der 22-Jährigen ganz romantisch in Rom einen Antrag gemacht.

Sogar Pietro Lombardi meldete sich aus seiner Social Media-Auszeit zurück, um dem Paar zu gratulieren.

Romina Palm und Stefano Zarrella sind verlobt! Das teilt die ehemalige GNTM-Kandidatin ihren Fans via Instagram mit. Auf Bildern, die das Paar bei der Feier nach dem EM-Sieg der Italiener in Rom zeigt, präsentiert die viertplatzierte GNTM-Kandidatin auch ihren Verlobungsring. “JA”, schreibt die 22-Jährige zu dem Posting. Über diese romantische Überraschung dürfte sich Romina sehr freuen. Immerhin sprach sie schon während der Teilnahme bei “Germany’s Next Topmodel” öfters darüber, dass sie sich eine Verlobung wünschen würde. Jetzt hat ihr Liebster endlich den Schritt gewagt.

Auch Stefano Zarrella meldete sich auf Instagram zu Wort. “Ich habe den Ring mitgenommen nach Rom in meine Heimat. Wusste nicht, ob, wann und wie ich es tue, ich habe auf mein Herz gehört, habe es gefühlt, sie gefragt & sie hat ‘JA’ gesagt“, schreibt der 30-Jährige auf Instagram. Auch er postete mehrere Bilder, die die EM-Feier in Rom und auch das frisch verlobte Paar zeigen.

Glückwünsche zur Verlobung

Sofort schickten viele Fans Glückwünsche in den Kommentaren an das frisch verlobte Paar. Auch GNTM-Kollegin Jasmin, Schwägerin Jana Ina Zarrella und Influencerin Lisa-Marie Schiffner wünschten dem Paar alles Gute und freuten sich über die Verlobung. Aber auch Pietro Lombardi, der wohl eine kleine Pause von seiner Instagram-Auszeit genommen hat, gratulierte Romina und Stefano. “OMG. Ich freu mich so sehr, es gibt nichts Schöneres als die Liebe”, schreibt Pietro unter das Posting der ehemaligen GNTM-Kandidatin. Natürlich trudeln auch unter dem Instagram-Bild von Stefano Zarrella tausende Glückwünsche ein.