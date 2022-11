Weihnachten rückt immer näher und damit steigert sich auch unser Christmas-Feeling. Warum bei Deko und Outfits aufhören? Auch unsere Haare können den Vibe versprühen. Dafür gibt es jetzt den Farbtrend Winter Gold Hair!

Was dahinter steckt und welche Stars ihn bereits tragen, lest ihr hier.

Winter Gold Hair: Darum lieben wir den Farbtrend

Summer-Hair in unterschiedlichen Blond-Nuancen sind zwar wunderschön, doch wie der Name bereits sagt, kann dieser Trend gerne im Sommer bleiben. Denn jetzt gibt es eine neue Farbe, die wir unheimlich toll finden: Winter Gold Hair! Mit dem Übergang der Saisonen, können wir uns ruhig trauen, auch unsere Haare anzupassen. Wie wäre es also, das softe Blond gegen ein sattes aber dennoch geschmeidiges Braun auszutauschen?

Bei Winter Gold Hair handelt es sich um einen klassischen Braunton, der je nach Farbtyp dunkler oder heller ausgeprägt sein kann. Spannend wird es, sobald sich goldene Highlights in unseren Haarspitzen verteilen. Der schlichte Farbtupfer sorgt nämlich für eine besondere Wärme, die auch unserem Teint zugutekommt. Nicht zuletzt verleiht uns der Farbtrend einen edlen sowie eleganten Touch.

Damit strahlen wir auch mit funkelnder Weihnachtsdeko um die Wette. Perfekt für die Christmas-Season, nicht wahr?

Bild: Spotlight / Heliot Emil

Und so geht der Trend

Wie bereits erwähnt ist die Basis des Farbtrends braunes Haar. Die verschiedenen Goldtöne werden dann mittels Balayage-Technik kreiert. Das Tolle daran: Dadurch wirken die Übergänge vollkommen natürlich und es scheint so, als hätte man den Schimmer noch vom goldenen Herbst übrig. Je nach Ausgangsfarbe sieht die Färbetechnik jedoch ein bisschen anders aus.

Wer bereits braunes oder brünettes Haar hat, muss sich nur noch die goldenen Highlights einarbeiten lassen. All jene, die blonde Haare haben, müssen ihre Mähne erstmal in einen Brünett-Ton färben. Danach ist die goldene Balayage an der Reihe. Übrigens: Wer den Look nur im Winter tragen möchte, der kann auch ganz einfach zu einer Intensivtönung greifen, die sich nach etwa zwei Monaten wieder rauswäscht.

Diese Stars machen es vor

Ein Trend wäre kein Trend, wenn nicht mindestens ein Star vormacht, wie dieser aussehen könnte. Trendsetter-Profi Hailey Bieber gibt uns schon mal einen Einblick, wie wunderschön Winter Gold Hair aussehen kann.

Aber auch Supermodel Kaia Gerber beweist, dass der Look unheimlich edel wirkt und von Blässe wirklich keine Spur mehr ist.

Selbst Sängerin Camila Cabello heißt mit ihrer Haarfarbe feierlich den Winter willkommen.

J.Lo-Approved: Megastar Jennifer Lopez hat sich ebenso in den Farbtrend Winter Gold Hair verliebt.

Wie traumhaft der Look auch in der Rückenansicht aussehen kann, zeigt die finnische Bloggerin Marianna Mäkelä – we love!!

Also, worauf wartet ihr noch? Diese Bilder könnt ihr eurer/eurem Frisör:in des Vertrauens gleich mal als Vorlage bereitlegen 😉