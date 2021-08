Manche Personen sind einfach ausdrucksstärker als andere. Sie schmücken Geschichten einfach extrem gern aus und haben den ein oder anderen Gefühlsausbruch. Drama gehört einfach zu ihrem Lifestyle. Das liegt teilweise auch an den Charaktereigenschaften ihrer Sternzeichen.

Diese drei Tierkreiszeichen benehmen sich immer wie Drama-Queens.

Löwe

In jeder geselligen Runde steht der Löwe im Mittelpunkt. Er hat diese gewisse Aura, die alle in den Bann zieht. Das mag auf der einen Seite eine wirklich tolle Eigenschaft sein. Aber muss der Löwe das Rampenlicht einmal teilen, versucht er die Aufmerksamkeit der Menschen um ihn herum mit übertriebenen Geschichten wieder auf sich selbst zu lenken. Ihr Ego ist somit eine gewaltige Marotte. Und wenn er die Aufmerksamkeit nicht bekommt, dann verwandelt sich dieses Sternzeichen in eine richtige Drama-Queen.

Skorpion

Der Skorpion ist ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Wenn er für etwas Feuer gefangen hat, dann ist er nicht mehr zu stoppen. Falls es nötig ist, scheut er sich auch nicht davor, über Leichen zu gehen. Seine leidenschaftliche Art führt somit zu vielen Konflikten, weil der Skorpion immer wieder mal kompromisslos ist. Er kennt kein Halt und zögert nicht davor einen Konflikt am Leben zu halten, um am Ende recht zu behalten. Deshalb ist das Sternzeichen bei Streit sehr nachtragend und kann nur schwer verzeihen. Seine entschlossene Art macht den Skorpion zu einer richtigen Drama-Queen.

Krebs

Der Krebs sucht immer den inneren Ausgleich. Deshalb gilt dieses Sternzeichen als besonders mitfühlend und verständnisvoll. Emotionen spürt er besonders intensiv, was manchmal dazu führt, dass er sie unkontrolliert rauslässt. Auf andere wirken diese Gefühlsausbrüche von Freude, Traurigkeit oder Wut oft sehr übertrieben und unverhältnismäßig. Viele denken sich der Krebs macht jetzt wieder “aus einer Mücke einen Elefanten”. Besonders empfindlich sind Krebse in Bezug auf ihre Gesundheit. Er neigt gern zur Hypochondrie.