Alles kommt irgendwie wieder. Davon durften wir uns die letzten zwei Jahre zur Genüge überzeugen lassen. Hüfthosen, Plateau-Schuhe und Co. Aber die Trend-Revivals betreffen nicht nur die Mode. Natürlich macht das Revival-Fieber auch nicht vor unseren Haaren Halt. So kommt jetzt auch der 90’s Stufenschnitt C-Cut als Frisurentrend 2022 wieder.

Ob dünnes oder dickes Haar, beide profitieren von dem Schnitt.

Frisurentrend 2022: Der C-Cut

Die momentanen Frisurentrends orientieren sich stark an der Vergangenheit. Y2k ist in aller Munde und das nicht erst seit gestern. Aber ganz ehrlich, langsam können wir es auch nicht mehr hören. Zum Glück kommt der neuste Revival-Trend nicht aus dem Year 2000, sondern aus den 90’s. Dabei geht es um den C-Cut. Einen Haarschnitt, den unter anderem Rachel Green aus Friends bzw. Jennifer Aniston, so berühmt gemacht haben.

Es handelt sich dabei um einen speziellen Stufenschnitt, der ums Gesicht herum c-förmig gestuft wird. Die Stufen beginnen dafür etwa auf Kinnhöhe. Wer möchte, kann den Schnitt auch noch mit Curtainbangs kombinieren.

Der Haircut umrahmt das Gesicht und verleiht unserer Mähne gleichzeitig Volumen und mehr Textur. Deshalb ist er gerade für feines Haar besonders gut geeignet. Doch auch Personen mit besonders dickem Haar können von dem Schnitt profitieren. Denn gerade die Stufen im vorderen Haar-Bereich führen dazu, dass das Haar hier leichter wird und schwungvoller wirkt.

So stylt ihr den C-Cut

Es gibt wohl keine Frisur, die leichter zu stylen ist als der C-Cut. Denn dafür sind nur eine Rundbürste und ein Föhn nötig. So kriegt ihr garantiert das Volumen, das ihr wollt, und kreiert gleichzeitig die nach innen fallenden Spitzen. Denkt vor dem Föhnen unbedingt an einen Hitzeschutz. Am Ende fixiert ihr die leicht nach innen geföhnten Strähnen mit etwas Haarspray. Et voilà, fertig ist die perfekte Frisur!

Stylingbürste von Marlies Möller

über Douglas, € 48

Einen passende Rundbürste gibt es zum Beispiel unter anderem von Marlies Möller bei Douglas. Mit insgesamt fünf magnetischen Stylingaufsätzen und einem Aufsatz zur Bändigung fliegender Haare gibt es auch einen idealen Föhn von Dyson.