Okay, Ladies aufgepasst: wir haben jetzt DEN Frisurentrend der Season auf Instagram entdeckt. Stilsichere Influencerinnen, aber auch Celebritys tragen ihn derzeit gefühlt alle: den Butterfly Haircut. Wir verraten euch, was den Stufenschnitt so besonders macht.

Frisuren-Inspo für den Herbst gefällig?

Der Butterfly Haircut ist DER Frisuren-Trend im Herbst 2022

Alles neu macht der Herbst. Ihr habt Lust auf einen neuen Haarschnitt, wünscht euch aber keine allzu krasse Veränderung? Dann haben wir jetzt den perfekten Frisurentrend für euch gefunden: wie wärs denn mit dem Butterfly Haircut?! Kaum eine andere Frisur ist derzeit bei Celebritys und Influencerinnen so beliebt wie dieser lässige Stufenschnitt. Bevor wir euch jetzt aber verraten, was den Schnitt so besonders macht, gehen wir zuerst noch der Frage nach, woher der Trend eigentlich kommt.

Als eine der bekanntesten Vertreterinnen des Butterfly Haircuts gilt Model und Influencerin Matilda Djerf. Die Schwedin mit rund 2,7 Mio. Followern auf Instagram hat sicherlich bei der Verbreitung des Trends beigetragen. Aber auch Stars wie Jennifer Lopez oder Hailee Steinfeld lieben den lässigen Stufenschnitt. Namensgeberin der Frisur soll allerdings die Star-Stylistin Sunnie Brook sein.

Das macht den süßen Stufenschnitt aus

In einem Interview mit dem US-Magazin „Popsugar“ erklärte die Hair-Stylistin den Frisurentrend so: „Der Butterfly Haircut ist ein sehr stufiger Haarschnitt für Haare ab Schulterlänge, die so geschnitten werden, dass die oberste Schicht von der untersten abgetrennt und einfach weggesteckt werden kann, um wie ein Kurzhaarschnitt auszusehen.“

Werden die Haare dann nach hinten gelegt, entstehe durch den Schnitt die Illusion eines Kurzhaarschnittes. Das Geheimnis ist dabei aber, dass nur die Strähnen um den Scheitel herum geschnitten werden, die unteren Haarpartien bleiben lang. Von oben sehen die Haare dann aus wie die Flügel eines Schmetterlings – was wiederum den cuten Namen des Haarschnitts erklärt. Wem die Infos jetzt aber zu theoretisch waren, für den haben wir (oder besser gesagt TikTok) noch ein Tutorial parat.

Wem steht der „Schmetterlings-Schnitt“ besonders gut?

Wieso wir den Frisurentrend so feiern? Der Schnitt bringt sofort Pep in den düsteren Herbst. Und das beste: Egal welche Haarstruktur, die Frisur steht quasi jedem. Ein Vorteil des Butterfly Haircuts ist nämlich, dass er durch die Stufen viel Volumen schafft. Der Schnitt ist daher auch besonders für dünnes Haar ein grandioser Volumenbooster.

Aber auch in Kombination mit Wellen kommt die Frisur richtig gut zu Geltung, denn die Mähne bekommt prompt mehr Schwung. Sogar krauses Haar bekommt durch den Schnitt mehr Form und wird gebändigt. Merke: Frauen mit sehr dickem Haar können sich daher an intensivere Stufen wagen.

Auch was die Gesichtsform betrifft, ist der Butterfly Haarschnitt ein echter Allrounder. Du hast eine runde Gesichtsform? Der lange Pony umrahmt das Gesicht und setzt die Konturen des Gesichts super in Szene. Du hast ein ovales oder kantiges Gesicht? Auch hier umschmeichelt die Frisur das Gesicht wunderbar. Dank der Strähnen bleibt die vorteilhafte Umrahmung des Gesichtes sogar bei einem Pferdeschwanz oder Zopf erhalten. Na, was meint ihr – es wird wohl mal wieder Zeit für eine neue Frisur?! 😉