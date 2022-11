Das sind Videos, die wir am liebsten jeden Tag sehen wollen: die „Spice Girls“ in voller Action am Dancefloor, während sie zu einem ihrer eigenen Hits tanzen.

Danke an David Beckham, der genau so einen Clip jetzt auf seinem Instagram-Account gepostet hat. Denn zum 50. Geburtstag von Geri aka „Ginger Spice“ trafen die Girls wieder aufeinander und feierten gemeinsam, was das Zeug hält! Seht selbst:

Video von „Spice Girls“-Reunion geht viral

Diesen Social Content feiern wir, aber sowas von! Am Montag postete David Beckham ein Video auf seinem Instagram-Account, das seine Frau Victoria Beckham, Emma Bunton, Melanie C und Geri Halliwell beim Feiern zeigt. Gemeinsam tanzen sie zu ihrem eigenen Song „Say You’ll Be There“ und genießen es sichtlich, zum 50. Geburtstag von Geri ihre ganz persönliche Reunion zu feiern.

Der 47-Jährige teilte noch mehr tolle Momente von Geris Geburtstagsparty in seinen Instastorys. Und auch auf den Profilen der ehemaligen „Spice Girls“-Mitglieder finden sich einige Schnappschüsse von dem Partyabend.

„Eine Freundschaft fürs Leben“

„Girl Power“ schreibt David zu dem Clip. „So besonders, Ginger dieses Wochenende zu feiern – und noch besonderer, diesen Moment der Girls einzufangen. Eine Freundschaft fürs Leben.“, so der Fußballer weiter. Und uns kommen gleich die Tränen! Leider nicht mit dabei: „Spice Girl“ Mel B. Auch sie hat David aber in seinem Posting markiert und mit den Worten „du hast gefehlt“, verlinkt.

Erst vor wenigen Jahren feierten zumindest vier der fünf „Spice Girls“ tatsächlich ein Revival mit ihrer Reunion Tour 2019. Damals nicht mit von der Partie: Victoria Beckham. Mit ihrer Fashion- und Beauty-Linie und ihren vier Kindern habe sie einfach keine Zeit gehabt, sich auch noch voll und ganz einer Reunion zu widmen. Ihre Entscheidung, nicht mit auf Revival-Tour zu gehen, habe aber nichts mit ihren ehemaligen Bandkolleginnen zu tun, stellte Posh Spice damals klar. Und dass zwischen den Girls tatsächlich kein böses Blut herrscht, beweist der aktuelle Clip von David Beckham einmal mehr. So oder so ein Video, das wir uns gerne zehnmal anschauen und dabei in Jugend-Erinnerung an unsere geliebte Girlband schwelgen. Bitte mehr davon, lieber David!