US-Moderator Stephen Colbert verkündete die Neuigkeit in der Nacht auf Dienstag in seiner „Late Show“.

Chris Evans zum „Sexiest Man Alive“ gekürt

Sie haben es wieder getan: Das People-Magazin hat entschieden, wer den diesjährigen Titel des „Sexiest Man Alive“ bekommt. Kein Geringerer als „Captain America“-Star Chris Evans darf sich ab jetzt ein ganzes Jahr lang so nennen. Das verkündete US-Moderator Stephen Colbert in der Nacht in seiner „Late Show“.

Darin war Evans in einem humorvollen Clip zu sehen, als er neben dem ehemaligen Titelträger aus dem Jahr 2016, Dwayne Johnson, steht. Der Action-Star stellte allerdings sofort klar, dass er seinen Titel niemals abgeben würde. Dann forderte er Chris auf, etwas „sexy“ zu sagen. Der 41-Jährige blickte anschließend mit einem verführerischen Blick in die Kamera und sagte: „Geht morgen wählen!“. Ein Blick auf die US-Zwischenwahlen am heutigen Dienstag (8. November).

„Mama wird sich freuen“

Auf dem Cover der US-Zeitschrift sieht man Evans in einem verwaschenen Shirt und Dreitagebart. Im Interview verrät er, wer auf den Titel ganz besonders stolz ist. „Meine Mama wird sich so freuen“, so Evans. „Sie stolz auf alles, was ich so mache. Aber damit kann sie jetzt wirklich angeben“, erzählt der 41-Jährige.

Für Evans lief es 2022 wirklich gut. Er war in diesem Jahr in den Filmen „Lightyear“ (Pixar) und „The Gray Man“ (Netflix) zu sehen. Zudem filmte der Schauspieler drei weiter Filme, unter anderem „Ghosted“, der 2023 auf AppleTV+ zu sehen ist.

Mel Gibson war der Erste

Seit 1985 vergibt das People-Magazin nun schon diese Titel, die von den meisten mit Humor genommen werden. Die erste Person, die je zum „Sexiest Man Alive“ gekürt wurde, war übrigens Schauspieler Mel Gibson. Vergangenes Jahr erhielt Paul Rudd („Ant-Man“) diesen Titel.

Im Laufe der Jahre ist es vier Männern gelungen, zweimal als „Sexiest Man Alive“ ernannt zu werden. Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney und Richard Gere.