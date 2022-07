Ist das nun das Ende der öffentlichen Schlammschlacht zwischen Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc? Seit einigen Wochen herrscht Funkstille zwischen den beiden Stars, doch jetzt trafen sich die Eltern der kleinen Snow Elanie vor Gericht wieder. Und Jimi, Yeliz und ihre jeweiligen Anwälte konnten sich tatsächlich einigen!

Zudem lernte Yeliz bei dem Termin auch gleich Jimis neue Freundin kennen.

Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht treffen sich vor Gericht wieder

Wann können Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht ihr Kriegsbeil endlich begraben? Das fragt sich mittlerweile wohl das ganze Netz. Seit ihrer Trennung im September 2021 herrscht zwischen den beiden dicke Luft. Ihren Ärger lassen sie dabei auch gerne auf Social Media freien Lauf. Jetzt standen sich die zwei allerdings vor Gericht gegenüber, wie Bild berichtet.

Der Grund für die Klage: Der Schauspieler hatte die Mutter seines Kindes verklagt, weil diese angeblich Lügen über ihn in ihrem Podcast verbreitet hatte. Dabei ging es vor allem um Mietkosten, die er ihr schulden soll. Außerdem wirft Yeliz Jimi vor, dass er ihre gemeinsame Tochter Snow Elanie ohne ihre Genehmigung zu Dreharbeiten für seine Show „Diese Ochsenknechts“ mitgenommen haben soll.

Offenbar konnten sich die zwei TV-Sternchen und ihre Anwälte nun tatsächlich einigen. Jimis Anwältin habe der Gegenseite gleich zu Beginn der Verhandlung einen Vergleich angeboten. Der 30-Jährige hat in den meisten Streitpunkten nachgegeben. Er verpflichtete sich laut Bild, seiner Ex bis zum 20. Juli insgesamt 13.500 Euro zu zahlen.

Yeliz scheint offenbar zufrieden zu sein. Zumindest könnte man ihre aktuelle Instagram-Story so interpretieren. Sie teilte gestern noch ein Emoji das, durchaus für Dankbarkeit stehen könnte. Was Yeliz mit ihrem kryptischen Post ausdrücken wollte, weiß zum jetzigen Zeitpunkt aber vermutlich nur sie selbst.

Bild: @_yelizkoc_ / Instagram

Jimi taucht mit neuer Freundin auf

Als die beiden Ex-Partner am Montag im Landgericht Hannover aufeinandertrafen, standen jedoch nicht nur Yeliz und Jimi im Fokus. Der „Wilde Kerle“-Star tauchte nämlich nicht alleine bei dem Termin auf. Begleitet wurde Jimi laut Berichten von seiner neuen Freundin, Rennfahrerin Laura-Marie Geissler.

Ob sich Yeliz das erste Treffen mit Jimis neuer Flamme so vorgestellt hat? Wer weiß. Die Rennfahrerin leistete ihrem Schatz aber nicht nur mentale Unterstützung im Gerichtssaal, sondern fuhr mit ihm auch extra nach Hannover. Laut Berichten, war der Zug von München nach Hannover, in dem Jimi und Laura saßen, wegen eines Personenschadens gestoppt worden. Also mussten die Turteltauben kurzfristig umplanen und ein Auto leihen, um den Gerichtstermin nicht zu verpassen.

Wie lange Laura und Jimi schon ein Paar sind, ist nicht ganz klar. Es ist allerdings noch nicht lange her, dass die beiden ihre Beziehung Instagram-official machten. Nachdem der 30-Jährige bereits zuvor mit Storys und Postings Gerüchte gestreut hatte, dass er mit der Rennfahrerin zusammen ist, postete er im April schließlich eine Instagram-Story, in der er sich verliebt und knutschend mit seiner Laura in einem bayrischen Lokal zeigte.