Viele von uns kennen das: Da hat man endlich ein Tinder-Match, versteht sich gut und will sich treffen, doch dann hat man keine Ahnung wohin man denn für das erste Date gehen soll.

Keine Sorge, wir haben da ein paar Ideen von euch. Inspiriert von der Dating-App “Bumble”, die die besten Dating-Spots in Wien zusammengestellt hat, haben wir hier fünf Orte für euch, die sich perfekt für ein erstes Date eigenen.

1. Zum Heurigen wandern

Das Tolle an Wien: Hier gibt’s nicht nur Stadt, sondern auch viel Natur. Wie wär’s also mit einer Stadtwanderung zum Heurigen in die umliegenden Weinberge? Am Weg dorthin könnt ihr nicht nur eine tolle Aussicht über Wien genießen, sondern habt beim Spaziergang außerdem genug Zeit, euch besser kennenzulernen und euch auszutauschen. Das erste Date könnt ihr dann mit einem Drink bei einem Heurigen schön ausklingen lassen.

2. Ein Spaziergang über den Zentralfriedhof

Was zwar im ersten Moment ein bisschen makaber wirken mag, ist in Wahrheit echt total aufregend. Denn am Wiener Zentralfriedhof gibt es unglaublich viel zu entdecken. Die Parkanlage dort ist nicht nur wunderschön, sondern der Ort bietet auch ziemlich viel Gesprächsstoff. Dort findet man nämlich einige Gräber von ziemlich bekannten Politikern und Künstlern. Und wer weiß, vielleicht kann das ein oder andere Plätzchen auch für einen romantischen Moment sorgen!

3. Ein Besuch in einer Buchhandlung

Ein Date in einer Buchhandlung? Eigentlich gar keine so schlechte Idee! In Wien gibt es nämlich unzählige Buchhandlungen, die richtig romantisches Flair versprühen, wie zum Beispiel der englische Bookstore “Shakespeare & Company”. Schmökert gemeinsam durch Liebesromane, erzählt euch von euren Lieblingsbüchern – so könnt ihr euch in Ruhe kennenlernen. Und wer weiß, vielleicht war dieses erste Date ja auch euer letztes erstes Date 😉

4. Drinks in einer Rooftop-Bar

Bock auf fancy? Dann ab in eine Rooftop-Bar! In Wien gibt’s da mittlerweile einige davon. Probiert euch einfach gemeinsam durch die Cocktail-Karte, das lockert gleichzeitig die Stimmung 😉 …und ganz nebenbei könnt ihr dabei auch noch einen wunderschönen Ausblick genießen. Das wird bestimmt ein erstes Date, das man so schnell nicht vergisst!

5. Abendessen am Naschmarkt

Was gibt’s romantischeres, als ein gemeinsames Abendessen? Wenn’s euer erstes Date ist, dann eignet sich dafür der Naschmarkt perfekt, denn dort gibt’s immer etwas zum Entdecken und Schauen – und so geht euch der Gesprächsstoff garantiert nicht aus! Außerdem gibt’s dort einige kulinarische Schmankerl, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen soll – denn Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen! <3