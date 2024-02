Wir merken es wohl alle beim Blick auf unseren Kontostand: die Preise für Miete, Lebensmittel und Co sind hoch und belasten auch schon einmal die Kreditkarte. Ein Mann auf Tiktok stellt sich deshalb die Frage: lohnt sich denn eine Wohnung überhaupt noch oder wäre ein Leben in einem All-Inclusive-Resort nicht sogar günstiger?

Mit seiner Kostenaufstellung geht der Mann gerade viral.

Lebenskosten steigen: liegt die Lösung in Luxushotels?

Wer schon einmal Urlaub in einem All-Inclusive-Hotel gemacht hat, weiß: das kann ein einmaliger Luxus sein. Denn für die Dauer des Aufenthaltes muss man sich weder um Essen, noch Trinken oder das Aufräumen des Zimmers kümmern. Ein absoluter Traum, den viele von uns wohl auch gerne im Alltag hätten. Denn zurück daheim ist die Liste an To Dos gleich ziemlich lang – und vor allem teuer. Mieten sind nicht gerade ein Schnäppchen, auch Lebensmittel werden gefühlt immer teurer und die Zeit, die wir mit staubsaugen, aufräumen und kochen verbringen, würden wir auch lieber anders investieren. Doch ein Leben in Luxus (sprich ohne Haushalts-Verantwortungen) ist einfach viel zu teuer. Oder etwa nicht?

Der Amerikaner Ben Keenan hat sich das in einem Tiktok-Video einmal ganz genau angesehen. Er wollte nämlich wissen, ob seine aktuellen Lebenserhaltungskosten nicht sogar teurer sind als der Preis für einen All-Inclusive-Aufenthalt. In dem Video listet er deshalb erst einmal all seine Ausgaben auf, darunter die Miete, Lebensmittel, die Fitnesscenter-Mitgliedschaft, Restaurantbesuche,… Am Ende kommt er auf monatliche Ausgaben von 4.000 US-Dollar (rund 3.738 Euro). All diese Dinge, betont Ben, seien Dinge, die man in einem All-Inclusive-Resort bekommen würde.

Tiktoker stellt Kosten von All-Inclusive-Resort und Wohnung gegenüber

Anschließend suchte er online nach eben solchen Unterkünften. In Mexiko findet er etwa Hotels für rund 4.500 US-Dollar monatlich. Das ist zwar mehr Geld als er derzeit ausgibt, doch Ben betont: dafür fallen Punkte wie Haushalt und Co weg. Es ist also auch eine Frage der Zeit! Außerdem gibt es ja auch Menschen, die deutlich mehr Miete bezahlen als er selbst, ist sich der Mann aus Seattle sicher.

Bei Resorts in der Dominikanischen Republik wird er schließlich sogar fündig – und entdeckt Unterkünfte für beispielsweise 3.162 Dollar. Also weniger Geld, als er bezahlt! Und auch teurere Hotels seien eine Option, betont er. Zimmer um 7.500 Dollar seien schließlich für zwei Personen. Wer sich also das Zimmer mit jemandem teilt spart ebenfalls wieder! Ben kommt zu dem Fazit: wer es richtig macht, zahlt bei einem All-Inclusive-Resort tatsächlich weniger als mit einer eigenen Wohnung. „Mach mit dieser Information, was du willst, ich dachte nur, dass es wirklich interessant ist, dass es eine Chance gibt, dass ich wirklich irgendwo einen All-inclusive-Lebensstil für ungefähr die gleichen Kosten wie meine monatlichen Ausgaben leben kann. Und das ist für mich verrückt“, betont er in dem Video.

Tiktok geht viral

In einem zweiten Video rechnet Ben dann auch noch durch, ob das gleiche denn auch bei einer Kreuzfahrt klappen würde. Schließlich hätte man hier den zusätzlichen Bonus, dass man gleichzeitig auch noch die Welt sehen und reisen könnte. Das Ergebnis: auch hier würde er auf dem Kreuzfahrtschiff profitieren und sogar Geld sparen. Ist das also vielleicht die Lösung für unser Budget?

In den Kommentaren sind die Menschen auf jeden Fall richtig begeistert. Denn die Idee scheint für viele die perfekte Lösung zu sein, um Geld zu sparen. Vor allem dann, wenn man Remote arbeitet. Einige in den Kommentaren überlegen schon, ob sie nicht sogar noch weniger bezahlen würden, wenn sie das Hotel oder die Kreuzfahrt auf ein Jahr verlängern würden. Andere nutzen die Idee währenddessen als Plan für die Zukunft. „Neuer Plan für den Ruhestand: unser Haus vermieten und in einem All-inclusive-Resort mit einem Butler leben, bis ich sterbe“, kommentiert etwa eine Userin.

In den Kommentaren finden sich auch zahlreiche User:innen, die Menschen kennen, die ähnliche Erfahrungen schon gemacht haben. „Mein Großvater hat das gemacht weil es günstiger war als ein Altersheim“, schreibt etwa eine Frau. Andere betonen, dass eben dieser Plan schon von vielen Pensionist:innen gelebt wird. Eines ist klar: das Thema trifft auf jede Menge Interesse. Denn in den vergangenen Tagen gingen beide Videos von Ben ziemlich viral. Sein Post zu dem Hotel hat mittlerweile etwa mehr als 5,7 Millionen Views. Und falls ihr uns sucht: wir checken gerade online, welche All-Inclusive-Resorts denn noch verfügbar sind 😉