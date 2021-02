Für dich als Single gleicht der Valentinstag einer mittelgroßen Katastrophe? Denn während (vermeintlich) verliebte Pärchen am 14. Februar auf rosaroten Flauschewolken fliegen, sitzt du traurig daheim. Dabei ist verliebt zu sein am Valentinstag sicher nicht wunderbarer. Denn während Pärchen sich anstrengen müssen, Zeit und Geld auszugeben, nur um ihrem Partner ihre Liebe zu versichern, musst du als Single gar nichts.

Warum du es als Single am Valentinstag soviel besser hast, verraten wir dir hier.

1. Du kannst dich feiern

Der romantischste Tag des Jahres gilt für deinen absoluten Lieblingsmenschen. Also verwöhne dich! Du willst etwas Geld auf den Putz hauen? Tu es! Du willst einfach nur zu Hause bleiben und den ganzen Tag Junkfood in dich hinein schaufeln? Mach! Du willst Rosen, Pralinen, Candle-Light-Dinner und ganz viel Liebe nur für dich. Dann go for it!

2. Du brauchst keine Freude zu heucheln

Plastikblumen, Kuschelmäuse mit Herzen darauf. Von kitschig, doofen Geschenken und erzwungen romantischen Gesten bleibst du heuer verschont. Dafür kannst du dir selbst das beste Geschenk machen.

3. Du kannst die Kohle für dich allein auf den Putz hauen

Der Valentinstag kann für Paare sehr gefährlich werden. So wird der Grad ihrer Liebe doch gern an der Ausgabensumme gemessen. Auch davon bleibst du heuer verschont. Du musst dir weder den Kopf zerbrechen, noch deine Kohle für überteuerte Unsinnigkeiten ausgeben. Dafür kannst du sie schön selber auf den Putz hauen.

4. Mit dir macht sicher niemand am Valentinstag Schluss

Herzschmerz in Form von dramatischen Trennungen kannst du dir sparen. Denn genau das ist die Realität vieler Paare. So hat eine Studie aus den USA gezeigt, dass sich ausgerechnet rund um den Valentinstag ziemlich viele Paare trennen. Die hohen Erwartungen, konkrete Geschenkvorstellungen und der ständige Vergleich mit anderen Paaren ist wohl einfach zu viel für sie. Aber nicht für dich.

5. Du kannst Liebe verschenken

Verwöhn deine liebsten Mädels mit kitschigen Liebesnachrichten. Davon haben alle Beteiligten eine Menge Spaß daran. Oder schick ihnen einfach anonyme Kitsch-Geschenke. Sofern deine Freundinnen nicht gerade unter einem Stalker oder ärgerlichen Verehrer leiden, werden sie sich bestimmt freuen.

6. Du kannst deine Movie-Night nach deinem Geschmack gestalten

Wer braucht schon Schmalz Filme am Tag der Liebe? Du alleine entscheidest, was bei dir über den Bildschirm flimmert. Wie wär’s zum Beispiel mit Horrorfilmen zum Thema Valentinstag? Zum Auftakt empfehlen wir “My Bloody Valentine“.

7. Du kannst tun was immer du tust

Valentinstag What? Mach, was du an jedem anderen Tag auch machst. Aufstehen, duschen, arbeiten, Netflix und Chill.

8. Dir kann schon mal das Wasser im Mund zusammen laufen

Naschkatzen dürfen schon am Valentinstag in Vorfreude schwelgen. Denn am nächsten Tag ist die Valentinstags-Schoki schön reduziert.

9. Du musst durch kein gezwungenes Valentins-Date

Auf peinlich erzwungene Dates kannst du aufgrund der Abstands-Regeln gut verzichten. Stattdessen kannst du als Single den Tag so gestalten, wie du es magst!

10. Für dich gibt es bestimmt ein Happy End

Bist du bereit für ein heißes Date mit dir? Denn während für Paare der Valentinstag nicht unbedingt ein Happy End hat bekommst du sicher eins. Einfach den “Gönn dir Modus” einschalten und selbst Hand anlegen.

Da bleibt zum Schluss nur gesagt: Liebt euch selbst, egal welcher Tag es ist. Und am nächsten schaut die Welt ja wieder anders aus.