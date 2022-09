Auch wenn wir einen Menschen noch so gernhaben, wenn er alles besser wissen muss, dann ist das einfach nur nervig. Diskussionen und kleinere Streitereien mit ihm sind nämlich jedes Mal eine Farce. Der Ursprung dieser Charaktereigenschaft könnte auch am Sternzeichen liegen.

Denn einige Tierkreiszeichen meinen öfter, dass sie alles besser wissen als andere.

Stier

Der Stier hat einfach auf alles eine Antwort. Das Seltsame daran ist, dass das Sternzeichen eigentlich nie falsch liegt. Deshalb enden Diskussionen mit dem Stier oft damit, dass er recht behält und sich andere geschlagen geben müssen. Doch diese Tatsache macht die Kommunikation mit dem Sternzeichen schon ziemlich mühsam. Ständig fühlt man sich in seiner Nähe unwissend und naiv, weil er einem das Gefühl gibt, man wäre diskussionstechnisch einfach unterlegen.

Skorpion

Der Skorpion ist ein wahnsinnig intelligentes Sternzeichen. Er ist mega gebildet und liest sehr gern. Und er speichert jedes noch so kleine Detail ab und vergisst es dann nie wieder. Wenn er dann die Möglichkeit hat, dieses Wissen unter Beweis zu stellen, kann er nicht widerstehen. So reibt er es gern allen unter die Nase, was und wie viel er eigentlich weiß. Dies schreckt allerdings sehr viele Menschen ab – sie sind eingeschüchtert. Deshalb wird der Skorpion auch nur selten nach einem Ratschlag gefragt, denn er weiß sowieso alles besser als alle anderen und kann sich besserwisserische Sticheleien nicht verkneifen.

Löwe

Der Löwe ist ein wahnsinnig stolzes Sternzeichen. Liegt er mal falsch – dann kann er das einfach nicht zugeben. In Diskussionen hört er einem dann oft nicht zu, wenn er merkt, dass er im Unrecht ist. Er pocht so lange auf seinem Recht, bis alle anderen nachgeben, weil es ihnen einfach zu blöd wird. Dem Sternzeichen muss endlich mal klar werden, dass es nicht schlimm ist, wenn er nicht recht behält. Denn man kann einfach nicht alles wissen. Tatsächlich würde es ihm sogar einige Sympathiepunkte bringen, wenn er einmal offenbart, dass er von einer Sache nicht so viel Ahnung hat.