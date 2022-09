Der September wird für viele richtig romantisch. Doch während manche eine neue Liebe finden, geht es für andere wieder zurück zu Altbewährtem. Denn diese drei Sternzeichen kommen schon bald wieder mit ihrem Ex zusammen.

Das Nostalgie-Gefühl übermannt sie einfach.

Skorpion

Eigentlich ist der Skorpion stolz darauf, gegen keine seiner Ex-Beziehungen einen Groll zu hegen. Denn auch, wenn man nicht immer im Guten auseinandergegangen ist: die Zeit heilt für die Skorpione tatsächlich alle Wunden.

Im September passiert dann aber das für sie unmöglich geglaubte: die Skorpione merken, dass sie doch nicht mit allen Beziehungen in ihrem Leben abgeschlossen haben. Extrovertiert wie sie nun mal sind, lassen sie das aber nicht auf sich sitzen und kontaktieren den Ex-Schwarm. Mit extrem positiven Effekten. Denn aus der Ex-Beziehung wird eine neue (alte) Liebe!

Fische

Als extreme Nostalgie-Fans liegt es nahe, dass die Fische oft und lange Ex-Beziehungen nachtrauern. Besonders eine Beziehung hat es den Fischen dabei angetan: Die erste große Liebe. Sei es der unerwiderte Jugendschwarm, der erste Kuss oder die Person, mit der die Fische ihr erstes Mal erlebt haben. Dieser Mensch begleitet die Fische auch noch Jahre später in Gedanken und ist für sie in allen weiteren Beziehungen ein wichtiger Maßstab.

Im September treffen sie jetzt ganz zufällig wieder auf diese Person und erkennen endlich, warum sie mit dieser Liebe nie abschließen konnten: weil es an der Zeit ist, sie richtig auszuleben. Liebe Fische, auf euch wartet also ein richtig romantisches und heißes Abenteuer!

Stier

Für Stiere ist es bekanntermaßen sehr schwer, Menschen loszulassen und Veränderungen zu akzeptieren. Dementsprechend hart trifft sie eine Trennung, insbesondere, wenn diese auch noch unerwartet kommt. Eben dieser überraschenden Trennung, die schon lange Zeit her ist, trauern die Stiere auch heute noch nach. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Denn im September bietet sich den Stieren endlich die Möglichkeit, auf eben diesen Ex wieder einen Schritt zuzugehen und in Kontakt zu treten.

Eine Erfahrung, die den Stieren vor allem eines zeigt: Sie wollen die Ex-Beziehung wieder aufblühen lassen. Und nach einem klärenden Gespräch stehen die Chancen auch gut, dass das klappt!