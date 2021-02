Abstand halten. Dieses Gebot der Stunde stellt Singles während der Corona-Pandemie auf eine harte Probe. Und plötzlich klopft sie an die Tür: Die Angst vor der Einsamkeit. Aber es gibt ein Licht am Ende des Tunnels. Emotionale Durststrecken machen dich stark und du lernst dich dadurch selbst besser kennen. Das sind allesamt Tools für eine glückliche Beziehung.

Hier sind fünf gute Gründe, die deine Single-Zeit während des Lockdowns so wertvoll machen.

1. Wenn du allein sein kannst, bist du auch besser in einer Beziehung

Versuche es mal positiv zu sehen. Du hast die Kontrolle über die Fernbedienung, hast dein Bett für dich alleine. Du kannst dich gehen lassen, wo und wann immer du willst. Und nichts ist für Männer so sexy wie eine Frau, die alleine gut klarkommt.

2. Wenn du dich selbst gut kennst, kann du auch andere kennenlernen

Hätte dir vor zwei Jahren jemand erzählt, dass eine noch nie da gewesene Pandemie dich zum alleine daheim bleiben zwingt und du in der Zeit auch noch Single bist, hättest du dir vermutlich gleich die Kugel gegeben. Die Krise und die damit verbundene Einsamkeit haben deine schlimmsten Albträume wahr werden lassen. Du hast die fürchterlichste Version von dir kennengelernt und die Welt ist doch nicht untergegangen. Damit kannst du auch die Ängste und Schwächen anderer in Zukunft besser verstehen.

3. Endlich kannst du dir in Ruhe überlegen, welche Beziehung du willst

Bei all deinen verkackten Beziehungen warst du die einzige Konstante. Jetzt hast du endlich Zeit mal darüber nachzudenken, was da eigentlich so schiefgelaufen ist. Vor allem hast du nun auch Zeit, dich selbst zu erforschen. Andernfalls wirst du immer in alten Beziehungsmustern verweilen. Also frag dich, was du in einer Beziehung willst und vor allem, was du nicht mehr willst!

4. Deine Selbstständigkeit führt zu mehr Selbstliebe und die hat einen großen Einfluss auf dein Beziehungsleben

Dein Computer ist abgestürzt, eine Riesenspinne ist im Wäschekorb und das Waschbecken verstopft? Bei solchen Lappalien rufst du jetzt nicht mehr dein Tinderdate an. Du verzweifelst auch nicht mehr beim Anblick einer Montageanleitung, weil du nun weißt, dass du das irgendwie schon selbst hinbekommst. Der Lockdown hat nicht nur deine Selbstständigkeit gefördert, sondern auch dein Selbstbewusstsein sowie deine Selbstliebe. Und das hat auch einen großen Einfluss auf deine nächste Beziehung. Denn für Glück in einer Beziehung sind weniger Taten, sondern vielmehr der Grad deiner Selbstliebe entscheidend. Eventuell musst du dich gar nicht verändern, sondern vielmehr lernen, dich voll und ganz zu akzeptieren. Mit all deinen „Fehlern“ und all deinen Schwächen.

5. Nur nach einiger Zeit mit dir alleine bist du wieder bereit für eine Beziehung

Wir kennen sie doch alle, die Angst vorm Alleinsein. Jene Angst, die uns nach drei Sekunden Single-Zeit in die offenen Arme des nächsten Anwärters trieb. Dabei haben wir einfach nur den Beziehungsballast von einer zur nächsten Beziehung geschleppt. Du solltest die Zeit nun nutzen, zu dir selbst zu finden, zu reflektieren und Dinge zu verarbeiten. Denn nur wer innerlich gut aufgestellt und mit sich selbst im Reinen ist, kann wieder freien Herzens eine neue Beziehung eingehen.