Manche Menschen sind einfach empfindlicher als andere. Eine kleine Kritik und schon versinken sie in Selbstmitleid. Diese Eigenschaft hängt aber auch vom Sternzeichen ab.

Denn diese drei Tierkreiszeichen sind einfach übersensibel:

Fische

Fische sind sehr ängstliche Menschen. Deshalb verkriechen sie sich oft in ihren eigenen vier Wänden und vergessen dabei ihr Leben zu leben. Weil sie dann viel Zeit haben, um über alles nachzudenken, verlieren sie sich in ihren Gedanken und landen so oft in einer negativen Abwärtsspirale. Wegen ihrer überempfindlichen Art versinken sie dabei auch oft in Selbstmitleid. Dann retten sie sich meistens in Tagträume, um der Realität zu entfliehen.

Krebs

Obwohl der Krebs nach Außen hin immer selbstbewusst und zielstrebig wirkt, ist er im Inneren äußerst sentimental. Vor allem bei Gedanken an die Vergangenheit oder verflossene Liebschaften neigt er dazu, in Selbstmitleid zu versinken. Anderen Menschen fällt diese Eigenschaft meistens gar nicht auf, weil der Krebs seine Gefühle stets versteckt. Nur selten lässt er jemanden an seiner Gefühlswelt teilhaben.

Waage

Die Waage ist ein sehr eitles Sternzeichen. Vor allem materielle Dinge sind ihr wichtig und sie zeigt auch immer gern was sie hat. Sobald aber jemand ihre Gefühle verletzt, wie ihren Kleidungsstil schlecht zu machen, wird sie äußerst empfindlich. Eine kleine Kritik lässt sie dann wochenlang nicht los und sie versinkt dabei schon mal in Selbstmitleid. Allerdings steht sie dann auch immer wieder auf und lebt ihre Leben wie gehabt weiter.