Es gibt drei Sternzeichen die im Oktober zu den absoluten Glückspilzen zählen. Endlich läuft es bei ihnen mal so richtig rund und alles löst sich in Wohlgefallen auf.

Diese drei Tierkreiszeichen erwartet ein großartiger Oktober.

Jungfrau

Die Jungfrau kommt im Herbst so richtig auf ihre Kosten. Sei es in der Liebe oder im Job – sie zählt definitiv zu den Glückspilzen im Oktober. Vergebene wagen den nächsten Schritt und wachsen in den nächsten Wochen nochmal so richtig zusammen. Wer weiß, vielleicht gibt es ja bald einen Heiratsantrag! Auch für die Singles könnte es nicht besser laufen. Sie sind in Flirtlaune und genießen den Herbst in vollen Zügen. Merkur hat in Sachen Job auch noch einige Überraschungen für die Jungfrau bereit. Neue Projekte und Aufgaben stehen an. Etwas, worauf dieses Sternzeichen schon lange gewartet hat.

Skorpion

Auch für den Skorpion läuft es diesen Oktober so richtig rund. Vor allem für die Skorpion-Singles hat der Herbst-Monat so einiges parat. Im besten Fall sogar die große Liebe. Und auch die vergebenen Skorpione dürfen sich diesen Monat auf jede Menge Schmetterlinge und neuen Schwung in der Beziehung freuen. In Sachen Job und Finanzen könnte es für dieses Sternzeichen im Moment kaum besser laufen. Es sprüht nur so vor kreativen Ideen und erfolgreichen Umsetzungen.

Stier

Der dritte im Bunde der Oktober-Glückspilze ist eindeutig der Stier. Dieser Monat ist für ihn von Erfolg gekrönt. Seine Kreativität kennt momentan keine Grenzen. Der Stier ist motivierter denn je und deshalb gehen ihm alle Aufgaben und neuen Herausforderungen ganz leicht von der Hand. Dieser Drive macht sich bezahlt und der Stier kommt problemlos an seine Ziele. Und auch in der Liebe stehen die Sterne für dieses Tierkreiszeichen gerade richtig gut. Egal ob Single oder vergeben, der Stier öffnet sich, lässt endlich los und kann so richtig genießen.