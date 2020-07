Man kann es einfach nicht erklären, aber es gibt Menschen, die unglaublich anziehend wirken und alleine mit ihrem Blick ein richtiges Kribbeln auslösen können. Denn sie haben eine magische Anziehungskraft und ziehen andere mit ihrer starken Aura schnell in den Bann.

Und dazu zählen vor allem diese drei Sternzeichen.

Wassermann

Mit seiner lockeren und losgelösten Art kommt der Wassermann bei anderen immer gut an. Er ist ein Freigeist und mach immer nur das, wonach ihm gerade ist. Vermutlich sind es seine Individualität und seine unkomplizierte Art, an Dinge heranzugehen, die ihn für andere so anziehend und interessant machen. Egal, was er macht, sei es im Job oder im Privatleben, dieses Sternzeichen zieht einfach jeden in seinen Bann.

Schütze

Ähnlich ist das beim Schützen. Denn auch er hat seinen ganz eigenen Kopf und lässt sich von anderen nur ungern einschränken. Seine positive Art macht ihn für andere extrem sympathisch. Und es sind nicht nur seine starke Aura und der Charme, den er versprüht, sobald er einen Raum betritt, mit denen er andere magisch in den Bann zieht. Auch seine Geschichten, die er erzählt, fesseln und faszinieren. Der Schütze ist sehr leidenschaftlich und das macht ihn extrem anziehend.

Skorpion

Auch der Skorpion hat beinahe schon etwas Magisches an sich. Denn egal, wo er hingeht, er zieht stets alle Blicke auf sich. Dieses Sternzeichen hat eine ganz besondere Ausstrahlung, von der sich viele angezogen fühlen. Der Skorpion liebt es zu flirten und mit seinen Reizen zu spielen. Denn obwohl er meist eher zurückhaltend und schüchtern ist, weiß er in Wahrheit ganz genau, wie er auf andere wirkt.