Wie Google jetzt bestätigte, konnten User der Software Google Fotos, aufgrund eines Fehlers, auf private Videos anderer Nutzer zugreifen.

Dabei sind jene User betroffen, welche die Funktion Google Takeout im Zeitraum von 21. bis 25. November 2019 nutzten.

Google Fotos: Nutzer konnten auf private Videos zugreifen

Die Software Google Fotos hat rund eine Milliarde Nutzer. Auf den meisten Smartphones ist sie zudem bereits von Anfang an installiert. Mit der Software ist es möglich, Fotos und Videos aus der Galerie auch zusätzlich in der Cloud zu sichern. Durch einen Fehler seitens Google, war es jedoch einigen Usern möglich, auf private Videos anderer Nutzer zuzugreifen. Grund dafür sei die Funktion Google Takeout gewesen, die dazu dient, Daten mehrerer Google Dienste zu exportieren. So fanden User, die das Tool im Zeitraum zwischen dem 21. bis 25. November 2019 verwendeten, womöglich fremde Videos anderer Nutzer in ihren Archiven. Fotos seien allerdings nicht betroffen.

Betreffende User sollen Backup löschen

Den Usern, die Google Takeout in besagtem Zeitraum nutzten, empfiehlt Google nun, betreffendes Backup zu löschen und stattdessen ein neues anzufertigen. Dem Web-Konzern zufolge sollen allerdings lediglich 0,01 Prozent der User von dem Fehler betroffen sein. Zudem schickt Google nun auch E-Mails an die Betroffenen aus, um sie über das Problem in Kenntnis zu setzen. Auf die Frage, ob auch die Inhaber der Videos bereits informiert wurden, gab es von dem Unternehmen bislang noch keine Antwort.