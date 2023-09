Anfang September geben Sophie Turner und Joe Jonas ihre Trennung bekannt. Das Scheidungsdrama zwischen dem einstigen Traumpaar bringt nun offenbar auch neue Details über ihre gemeinsamen Kinder ans Licht. Denn Gerichtsunterlagen, die das Sorgerecht regeln sollen, verraten jetzt den Namen ihrer zweiten Tochter.

Wie der Sprössling heißt, gaben bislang weder die Schauspielerin noch der Sänger preis.

Scheidungsdrama um Sophie Turner und Joe Jonas bringt neue Details ans Licht

Der Schock rund um das einstige Traumpaar sitzt noch immer tief. Joe Jonas und Sophie Turner reichten vor wenigen Wochen die Scheidung ein. Seitdem überschlagen sich die Headlines um das Noch-Ehepaar. Beide erheben Vorwürfe und die „Game of Thrones“-Darstellerin hat ihren Ex sogar verklagt. Der Grund: Sie möchte ihre beiden Kinder mit nach England nehmen, doch er will sie bei sich in New York haben. Joe soll die Reisepässe der beiden Töchter absichtlich zurückgehalten haben. Und das, obwohl es laut Sophie an Weihnachten 2022 Gespräche mit ihrem Ehemann gegeben habe, England zu ihrer „ewigen Heimat“ zu machen.

Wie kürzlich nun bekannt wurde, konnten sich die beiden Stars über den Aufenthaltsort ihrer zwei Kinder einigen. Denn inzwischen steht fest, dass die beiden Töchter vorerst in New York bleiben. Neben all dem Sorgerecht-Drama kommt nun aber auch ein Geheimnis ans Licht. Neue Gerichtsdokumente enthüllen jetzt den Namen ihrer zweiten Tochter! Dieser war bislang nämlich gar nicht bekannt, da der „Jonas Brothers“-Star und die Schauspielerin den Namen offenbar noch für sich behalten wollten.

Diesen Namen trägt ihre zweite Tochter

In den Unterlagen, die unter anderem dem US-Magazin Page Six vorliegen, steht geschrieben, dass die 1-Jährige den klangvollen Namen „Delphine“ trägt. Bislang haben aber weder Joe noch Sophie den Namen offiziell bestätigt. Fest steht allerdings: Ihre zweite Tochter erblickte am 5. Juli 2022 das Licht der Welt. Ihre ältere Tochter kam am 22. Juli 2020 zur Welt und trägt den Namen Willa.

Auf Social Media gaben Sophie und Joe zwar ab und zu Einblicke in ihr Privatleben, allerdings hielten sie ihre beiden Töchter so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. So wundert es auch nicht, dass die Schauspielerin auch ihre zweite Schwangerschaft lange geheim hielt. Offiziell bestätigt wurde die Schwangerschaft erst im März 2022, als Sophie überraschend mit XXL-Babykugel über den Roten Teppich bei den Oscars schritt.