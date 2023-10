Machen Taylor Swift und Travis Kelce ihre Beziehung damit offiziell? Die Sängerin und der NFL-Star wurden jetzt gemeinsam gesichtet – und das Hand in Hand. Neue Fotos und Videos zeigen die zwei Megastars turtelnd in New York.

Bereits seit einigen Wochen kursieren Gerüchte über eine Liebelei zwischen den beiden.

Taylor Swift und Travis Kelce händchenhaltend gespottet

Über kaum ein anderes Liebesleben wird so ausführlich berichtet und spekuliert wie über das von Taylor Swift. Seit einigen Wochen wird ihr nun eine Romanze mit dem NFL-Star Travis Kelce nachgesagt. Der Grund: Taytay feuerte kürzlich den Kansas-City-Chiefs-Star bei einem Football-Spiel von der Tribüne aus an und verließ dann mit ihm gemeinsam das Stadion. Kurze Zeit später wurde sie erneut bei einem seiner Spiele gesichtet. In Travis Podcast schwärmte der Sportler außerdem von der „Antihero“-Sängerin.

Kein Wunder, dass die Gerüchteküche förmlich brodelte. Nun scheinen die zwei ihre Romanze aber tatsächlich offiziell zu machen. Denn: Der Football-Spieler und der Popstar haben sich jetzt erstmals als Pärchen in der Öffentlichkeit gezeigt.

Romantisches Dinner in New York

Taylor und Travis wurden nun von Paparazzi erwischt – und das gleich mehrfach. Videos, die dem US-Portal TMZ vorliegen, zeigen die zwei Lovebirds sogar händchenhaltend. Na, wenn das keine klare Bestätigung ihrer Beziehung ist? Hier könnt ihr euch die Clips ansehen.

Den Aufnahmen zufolge trotzten sie am Samstagabend dem regnerischen Wetter bei einem kurzen Spaziergang und mit einem romantischen Dinner in einem Nobel-Restaurant in New York City. Danach ging’s für beide aber noch weiter zur Kult-TV-Show „Saturday Night Life“. Dort überraschten beide mit einem kurzen Gastauftritt.

Am Sonntagabend wurden die Sängerin und der Sportler außerdem erneut zusammen gesichtet. Und schon wieder können sie offenbar die Finger nicht voneinander lassen. Auf Tiktok machen bereits unzählige Clips von den sichtlich Verliebten die Runde. Und Fans sind natürlich ganz aus dem Häuschen. „Zwei Date-Nights hintereinander. Das ist wohl eindeutig“, schreibt ein Swiftie zum Beispiel zu einem viralen Clip. „Läuft bei Taytay“, kommentiert eine andere Userin.

Kino-Erfolg für Taylor

Tatsächlich scheint Taylor gerade auf einer echten Erfolgswelle zu surfen. Das Liebes-Outing kommt nämlich passend zu ihrem großen Kino-Erfolg. Der neue Konzertfilm „The Eras Tour“ sorgte alleine am Freitag in den USA für satte 39 Millionen Dollar Kassa. Gleichzeitig gehen nun auch Videos viral, die Swifties ausgelassen singend und tanzend im Kinosaal zeigen. Übrigens: Taylor Swift kommt nächstes Jahr auch nach Europa. Anfang August sind gleich drei Konzerte in Wien geplant. Ob Travis sie dann vielleicht sogar nach Europa begleitet? Who knows …