Erst vor wenigen Tagen gab Ehemann Joshua Kushner bekannt, dass er und Karlie Kloss erneut Eltern geworden sind. Jetzt enthüllt das Supermodel den Namen und das Geschlecht ihres Babys mit einem Posting auf Instagram.

Die beiden haben bereits ein gemeinsames Kind.

Karlie Kloss: Das ist der Name ihres Babys

Die süßen News über die Geburt ihres zweiten gemeinsamen Kindes teilte Joshua erst vor einigen Tagen auf seinem Instagram-Account. „Willkommen auf der Welt“, schrieb er in die Caption zum süßen Babyfoto und offenbarte dabei auch das genaue Geburtsdatum (11.07.23) des Babys. Name und Geschlecht blieben aber geheim. Bis jetzt.

Denn nun legt Supermodel Karlie Kloss mit einem neuen Instagram-Beitrag von einer Schwarz-Weiß-Aufnahme nach, auf der ein Baby zu sehen ist, das mit der kleinen Hand die seines großen Bruders umschließt. Und in der Foto-Beschreibung verrät sie ihren Fans, dass ihre Familie einen kleinen Jungen willkommen heißt. Und der schöne Name des Kleinen lautet: Elijah Jude.

Verheiratet seit 2018

Das berühmte Model und der Unternehmer heirateten im Jahr 2018. Im Jahr 2021 kam dann ihr erster gemeinsamer Sohn Levi Joseph zur Welt. Ihre zweite Schwangerschaft verkündete die 30-Jährige auf dem Red Carpet der Met Gala im Mai 2023. Dabei trug sie ein schwarzes enges Kleid, das ihren Babybauch deutlich sichtbar machte.

Gegenüber Entertainment Tonight verriert sich im Nachhinein, wie überrascht sie gewesen sei, dass sie ihre Schwangerschaft so lange geheim halten konnte. „Dies ist natürlich der wichtigste Abend in der Modewelt, und ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass ich es so lange geheim halten konnte.“