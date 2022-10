Spätestens seit der neuen „True Crime“-Serie über Serienkiller Jeffrey Dahmer auf Netflix sind wir wieder dem Hype um die schrecklichsten Kriminalfälle der Geschichte verfallen. Auch auf TikTok macht das Thema gerade wieder die Runde. Allen voran die Frage danach, welche Sternzeichen eigentlich am ehesten zum Serienmörder werden.

Eine TikTokerin hat sich genauer mit dem Thema befasst und herausgefunden: Die berüchtigtsten Serienkiller der Welt teilen sich alle dieselben vier Sternzeichen. Welche das sind, verraten wir euch hier.

Serienkiller haben häufig diese vier Sternzeichen

Auf TikTok geht gerade ein Video viral, dass sich mit den Sternzeichen der berüchtigtsten Killer der Welt beschäftigt. Knappe 6,5 Millionen Views verzeichnet der Clip, der zudem schon über 75.000 Mal geteilt wurde – ein Thema, das wohl so einige User zu beschäftigen scheint; und wir verstehen das ABSOLUT!

Laut der TikTokerin @whydontyoubitchhaboutit ist bei den Sternzeichen der gefährlichsten Serienmörder nämlich eindeutig ein Muster zu erkennen. Sie hat sich die Geburtsdaten der bekanntesten Verbrecher genaue angesehen und entdeckt, dass vor allem diese vier Sternzeichen dabei besonders häufig vorkommen:

Platz 4: Schütze

Ein berühmter Killer auf dieser Liste: Ted Bundy.

Ted Bundy

George Chapman

Alton Coleman

Timothy Krajcir

Platz 3: Fische

Insgesamt sechsmal findet sich das Tierkreiszeichen der Fische auf der Liste der „mörderischen“ Sternzeichen:

John Wayne Gacy

Leslie Bailey

Charles Cullen

Donald Henry Gaskins

Randy Steven Kraft

Richard Ramirez

Platz 2: Zwilling

Natürlich ist auch Jeffrey Dahmers Sternzeichen auf der Liste gelandet – er zählt zu den gefährlichen Zwillingen:

Jeffrey Dahmer

Mary Bell

David Berkowitz

Kenneth Bianchi

Richard Chase

András Pándy

Danny Rolling

Arthur Shawcross

Platz 1: Jungfrau

Laut der Liste, die derzeit auf TikTok viral geht, liegt das Sternzeichen Jungfrau ganz klar auf Platz eins. Insgesamt zehnmal findet sich dieses Sternzeichen auf der Liste:

Ed Gein

Richard Biegenwald

Terry Blair

Dean Carter

Andrew Cunanan

Albert DeSalvo

Henry Lee Lucas

Paul Bernardo

Gerald Stano

Marybeth Tinning



In einem weiteren Clip setzt sich die TikTokerin noch intensiver mit dem Thema auseinander:

Die häufigsten Sternzeichen der Serienkiller, laut FBI Statistik

Bereits vor einigen Jahren veröffentlichte das FBI übrigens eine Statistik darüber, welche Sternzeichen zu den gefährlichsten zählen und am ehesten einen Mord begehen. Diese decken sich allerdings nicht ganz mit der Liste der TikTokerin. Demnach sind nämlich folgende Sternzeichen häufig Mörder:

Krebs Skorpion Schütze Stier Widder

Heißt für uns also: In so ziemlich allen von uns kann also auch eine dunkle Seite stecken. Ok cool.