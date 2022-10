Die erfolgreiche Netflix-Serie „Dahmer“ sorgt derzeit für viele Kontroversen. So kritisierten bereits Angehörige der Opfer die Serie. Jetzt schockt zudem eine äußerst geschmacklose TikTok-Challenge das Netz.

Sie dreht sich um die grausamen Polaroid-Aufnahmen des Serienkillers.

Mit „Dahmer – Monster“ ist Netflix mal wieder ein echter True-Crime-Hit gelungen. Die Serie rund um den Serienkiller Jeffrey Dahmer schaffte es binnen kürzester Zeit an die Spitze der Netflix-Charts. Zeitgleich sorgt sie aber auch für viele Kontroversen. So kritisierten bereits Angehörige der Opfer die Serie. Die Szenen auf Netflix zu sehen, sei für sie retraumatisierend. Jetzt sorgt zudem eine äußerst kontroverse TikTok-Challenge für Aufsehen.

Jeffrey Dahmer zählt zu den bekanntesten Serienkillern des letzten Jahrhunderts. Er gestand insgesamt 17 Morde und wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden sich zahlreiche Polaroid-Fotos in einer Schublade, die der Serienmörder von seinen Opfern angefertigt hatte. Und genau um diese Polaroid-Aufnahmen geht es in der TikTok-Challenge.

TikTok-User suchen online nach den Bildern, die Dahmer von seinen Opfern gemacht hat. Die True-Crime-Fans reagieren auf die Fotos und nehmen sich dabei auf. Das Geschmacklose daran ist die Tatsache, dass diese Polaroids nicht etwa Netflix-Charaktere zeigen, sondern eben die echten Opfer. Echte Menschen, mit echten Angehörigen! Das scheinen wohl viele der TikTok-User auszublenden.

Kein Wunder, dass die Challenge jetzt für einen Aufschrei sorgt. Twitter-User kritisieren, wie schamlos einige TikToker auf den viralen Trend aufspringen. Denn die Intention der True-Crime-Addicts liegt auf der Hand: Reichweite und Likes! „Bei TikTok regen sich Leute auf, weil sie Dahmers Polaroidbilder nicht finden konnten. Was ist mit den Menschen los? Mir ist wirklich gerade kotzübel.“, schreibt eine Nutzerin auf Twitter.

People on tiktok are upset because they couldn't find the Polaroids Dahmer took of his victims???? What tf is wrong with people? I'm actually sick to my stomach right now. pic.twitter.com/KuTUbM1U6k