Ein junges Paar, das bereits ein Kind hatte, wollte mit der weiteren Familienplanung noch etwas warten. Umso größer war dann die Überraschung, dass die Frau trotz Verhütung plötzlich schwanger war. Dafür gab es auch einen ganz bestimmten, tierischen Grund.

Denn wie die Eltern später herausfanden, war der Familienkater schuld am erneuten Zuwachs.

Frau ist wegen ihres Katers überraschend schwanger

Wir geben es ja zu: Diese Geschichte klingt in etwa so, wie die klassische Ausrede „Der Hund hat meine Hausaufgaben“ gefressen. Ein Reddit-User hat nämlich seine unglaubliche Familienstory geteilt und damit gleichermaßen für Überraschung und Cuteness-Overload gesorgt. Eigentlich wollten der Mann und seine Frau, die bereits ein Kind hatten, mit der Erweiterung ihrer Familie noch etwas warten. Denn die erste Schwangerschaft sei ziemlich anstrengend gewesen, wie der Ehemann auf Reddit schreibt. Also setzten die beiden wieder auf Verhütung.

Als die junge Frau eines Tages dennoch einen positiven Schwangerschaftstest in ihren Händen hielt, waren Verwunderung und Schock ziemlich ausgewogen. Denn das junge Paar konnte sich erst nicht erklären, aus welchem Grund die Frau trotz der Verwendung von Kondomen schwanger geworden ist. Gut, ein Restrisiko gibt es hierbei – wie auch bei allen anderen Verhütungsmethoden – immer. Aber wie die beiden später herausfinden sollten, war etwas ganz anderes dafür verantwortlich, dass sie nun ein weiteres Kind erwarten.

Das Paar ging dem Mysterium also auf den Grund und machte auch nicht vor dem Familienkater halt. Selbst das Tier galt während der Spurensuche als „Person of Interest“. Dabei sollten sie auch recht behalten. Denn der Vierbeiner hatte ein geheimes Hobby: Er liebte es, sämtliche Schränke und Schubladen zu durchwühlen und alles, was ging, anzuknabbern.

Familienkater knabbert Kondome an

So hat der Kater natürlich auch nicht vor dem Badezimmerschrank innegehalten. Der Mann fand eine vollkommen durchwühlte Schublade und wusste sofort, dass es sich hierbei nur um ihr Haustier als Täter handeln kann. Dann konnte er seinen Augen nicht trauen: Denn neben völlig zerfledderten Wattestäbchen waren auch die Kondome, die das Paar immer verwendete, nicht mehr intakt.

Überall befanden sich kleine Löcher, die der Kater offensichtlich durch seine kleinen Beißerchen hinterlassen hat. Das ist dem Paar natürlich nicht sofort aufgefallen. Wer achtet schon darauf, ob sich sein Haustier mal wieder an der Kondompackung vergriffen hat?! Zudem hat man im Eifer des Gefechts wohl Besseres zu tun, als nach kleinen Bissspuren am Verhüterli zu suchen.

Bleibt nur noch eine Frage offen: Hat sich der Kater einen zweiten Spiel-Buddy gewünscht und deshalb diesen gefinkelten Plan ausgeheckt oder schmecken ihm die Latex-Teile einfach so gut, dass er sie alle mal durchtesten musste? Der Reddit-User fragt sich indes, wie er seinem zweiten Kind später mal beibringt, dass der Kater der eigentliche Grund für seine Existenz ist …