Ein kurzes ,,Behind The Scenes" von dem ersten großen Job nach meinem Sieg bei Germany's Next Topmodel.😊 Direkt am nächsten Morgen wartete ein langer Tag am Set auf mich. Philipp Plein und ich standen gemeinsam für seine Kampagne vor der Kamera. Eine weitere positive Erfahrung, die ich in diesem Business sammeln durfte. Philipp gab mir viele wichtige Tipps mit auf meinen Lebensweg und die Zusammenarbeit hat sehr viel Spaß gemacht! Das ganze Team hat sehr auf mein Wohlbefinden geachtet.🙌🏼 Auf ein Neues durfte ich in eine Rolle schlüpfen und zeigen, dass ich einige Facetten habe. Darum geht es in dem Business: Unterschiedliche Facetten zeigen, in Rollen schlüpfen und sich dabei immer selbst treu bleiben!✌🏻😊