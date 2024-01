Wir kennen es doch alle: Eine Person entfolgt uns auf Social Media, etwa auf Instagram, und schon tauchen unzählige Fragen in unserem Kopf auf. Wir kreieren Szenarien, die von „Mag mich die Person jetzt nicht mehr?“ bis hin zu „Haben wir jetzt offiziell Streit?“ reichen. Dabei ist der wahre Grund eines Unfollows manchmal harmloser als gedacht.

Jemandem zu entfolgen muss nicht immer Beef heißen und wir erklären euch, warum.

Großes Drama rund um das Entfolgen auf Social Media

Manche entdecken es zufällig, andere verwenden eigene Apps dafür, um zu tracken, wer ihnen auf Instagram entfolgt. Sobald wir entdecken, dass eine Person, der wir auf Instagram selbst folgen, den Unfollow-Button geklickt hat, tauchen auch schon die ersten Fragezeichen im Kopf auf und man malt sich die verschiedensten Gründe dafür aus. Vermutlich ging es auch einigen von euch schon so. Auch wenn nicht alle Menschen diese Szenarien im Kopf kreieren, machen es doch mehr, als gedacht. Die Spekulationen reichen von „Heißt dieses Unfollow, dass mich die Person nicht mehr mag?“ bis hin zu „Haben wir jetzt offiziell Streit?“.

Dabei steigern sich manche so derartig in die Situation rein und dramatisieren sie gleichzeitig so sehr, dass es am Ende wie der größte Betrug dargestellt wird. Wie viele von euch haben sich durch ein Unfollow schonmal hintergangen oder genervt gefühlt? Und wie viele sind der Person als Reaktion auf diesen vermeintlich bösen „Akt“ entfolgt, um sich danach besser zu fühlen? Dabei ist es meist völlig unsinnig und unberechtigt, so viel Energie in die Sache zu stecken. Und es ist vor allem nicht gut, zu viel hineinzuinterpretieren. Und zwar aus einem ganz simplen Grund: Ein Unfollow sollte nicht immer gleich persönlich genommen und automatisch als persönliches „Dislike“ wahrgenommen werden. Auch auf Tiktok plädieren junge Menschen immer mehr darauf, dass jemandem zu entfolgen normalisiert werden soll. Und damit haben sie nicht ganz unrecht!

Deshalb bedeutet ein Unfollow nicht gleich Beef

Ja klar, natürlich kommt es auch vor, dass wir Menschen aus persönlichen Gründen auf Social Media entfolgen, weil es etwa Streit gab und keinen Kontakt mehr zu der Person will. Aber dass jemand einem entfolgt, muss nicht immer einen persönlichen Grund haben und schon gar nicht automatisch Beef bedeuten. Manchmal können die Gründe für ein Unfollow doch harmloser sein, als gedacht. Wir zählen euch daher drei mögliche Gründe dafür auf:

1. Der Content gefällt einem nicht

Manchmal kann ein Unfollow diesen simplen Grund haben: Der Content gefällt einem nicht. Wir alle haben unterschiedliche Interessen, vertritt andere Ansichten und haben einen ganz individuellen Blick auf die Welt. In den sozialen Medien teilen wir alle meist den Content, der unseren eigenen Interessen entspricht. Es kann also durchaus möglich sein, dass deine geposteten Instagram-Storys oder deine Fotos im Feed nicht alle deiner Follower:innen gleichermaßen ansprechen und dir jemand dann deshalb entfolgt. Geschmäcker sind eben verschieden, und das ist auch gut so! Also einfach akzeptieren und verstehen, dass du und dein Content nicht jedem gefallen können.

2. Kein persönlicher Bezug

Wir müssen nicht alle Personen auf Instagram kennen, mit denen wir online „befreundet“ oder connected sind. Wir haben sie vielleicht während des Studiums geaddet, bei einem wilden Partyabend im Club oder man kennt sich noch von einem früheren Job. Doch dann hat man plötzlich keine Berührungspunkte mehr. Es kann also durchaus vorkommen, dass uns Menschen nach einer Zeit entfolgen, weil sie einfach keinen persönlichen Bezug mehr zu uns oder zu unserem Account haben. Und deshalb ist es auch völlig in Ordnung, alten Schulkolleg:innen oder Arbeitskolleg:innen, mit denen man längst nichts mehr am Hut hat, zu entfolgen. Ganz ohne hard feelings!

3. Die Person verkleinert ihren Circle

Wenn es nicht am Content oder dem fehlenden persönlichen Bezug liegt, dann gibt es möglicherweise einen anderen Grund für ein Unfollow. Immer mehr Menschen setzen auf das Motto „small circle, private life, peacful mind“ – und diese Devise übertragen sie auch auf Social Media, weshalb sie etwa User:innen entfolgen, die nicht zu ihrem „inner circle“ gehören. Das Entfolgen muss also nicht gleich als böswillige Handlung interpretiert werden. Vielleicht liegt es eben einfach nur daran, dass ihr euch nur oberflächlich kennt oder keinen direkten Bezug zueinander habt und du deshalb nicht zum innersten Kreis gehörst – that’s it!