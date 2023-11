Red Flags finden wir nicht nur im Dating-Life oder in Beziehungen, sondern auch in Freundschaften. Unsere Freund:innen sollten eigentlich unser Safe Space sein. Wenn wir aber in toxische Freundschaften geraten, dann fühlt sich alles nach einer gewissen Zeit alles andere als gut an. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir toxische Freundschaften als solche entlarven und diese beenden.

Umso wichtiger ist es, dass wir über Red Flags in Freundschaften sprechen. Deshalb hier unsere Top 5:

1. Missgunst

Ein absolutes No-Go in Freundschaften ist Neid. Wahre Freund:innen stehen einander bei und freuen sich für den Erfolg des anderen. Missgunst ist hier nicht willkommen. Es gibt aber gewisse Menschen, die einem nichts im Leben gönnen können. Wenn dir dein:e Freund:in, deine langersehnte Reise oder deine Erfolge nicht gönnen kann, dann ist es vielleicht doch nicht die wahre Freundschaft.

Wenn dir dein:e Freund:in deine Träume oder Ziele abspricht oder sie als wertlos darstellt, kann es sich um einen toxischen Charakterzug handeln. Denn in einer gesunden Freundschaft sollte man das Vorhaben seiner Liebsten supporten und nicht vor Neid erblassen. Deshalb: Red Flag, wenn dein:e Freund:in auf alles eifersüchtig ist!

2. Manipulation

Manipulative Menschen sind die Schlimmsten! Denn sie suchen immer die Schuld beim Gegenüber, nur nicht bei sich selbst. Diese Menschen haben die große Begabung, jede Situation so zu drehen, dass sie dabei in die Rolle des Unschuldigen schlüpfen. Manchmal versuchen unsere „Freund:innen“ uns gezielt unsere Erfahrungen abzusprechen. Eine typisch-toxische Persönlichkeit wirft uns zum Beispiel vor, auf gewisse Themen zu „emotional“ oder „empfindlich“ zu reagieren. Dabei sind es unsere Emotionen, die wir nun mal empfinden.

In der Fachsprache wird auch der Begriff „Gaslighting“ dafür verwendet. Menschen, die Gaslighting betreiben, verdrehen gezielt die Realität und versuchen dabei die Gefühle des Gegenübers in Frage zu stellen. Toxische Freundschaften zu erkennen, ist nicht so einfach. Uns sollte aber bewusst sein, dass uns keine:r unsere Erfahrungen absprechen sollte. Keep an eye on it!

3. Egoismus

Riesen Red Flag, wenn Freund:innen nach Aufmerksamkeit gieren. Dir fällt immer mehr auf, dass sich in euren Gesprächen alles NUR um die andere Person dreht? Das ist ein Alarmsignal, dass du besser nicht ignorieren solltest. Toxische Menschen lieben es nämlich im Mittelpunkt zu stehen. Natürlich verläuft unser aller Leben in Phasen und es kann durchaus sein, dass die eine Person zeitweise mehr Unterstützung braucht, als die andere.

Wenn die Beziehung zu eurer Freund:in aber nur einseitig aufgebaut ist und du immer Ratgeber:in spielst, aber nie einen Rat von der Person bekommst – dann kann das schnell zum Problem werden. In einer „echten“ Freundschaft bietest du deinem Gegenüber schließlich einen Safe Space an, in dem man sich auskotzen oder ausheulen kann. Toxische Freund:innen schaffen jedoch ein Umfeld, in dem nur sie diejenigen sind, die am Ende im Spotlight stehen.

4. Gossip

Es ist kein großes Geheimnis, dass man sich mit guten Freund:innen untereinander über den letzten Stand der Dinge austauscht. Kurz gesagt: Irgendwo lieben wir doch alle Gossip! Das bedeutet aber nicht, dass wir es feiern sollten, wenn unsere Freund:innen Gossip Girl in Person sind und unsere „privaten“ Angelegenheiten mit anderen teilen und Geheimnisse von anderen an uns weitertragen. Dinge, die im Vertrauen erzählt wurden, sollten absolut nicht an Dritte gelangen! Deshalb ist es für uns auch eine absolute Red Flag, wenn unsere Geheimnisse weiterzählt werden.

Apropos Geheimnisse: Auch wenn man seine Freund:innen am eigenen Leben nicht teilhaben lässt und aus allem ein Staatsgeheimnis macht, ist das ebenso eine Red Flag. Denn wenn man nicht einmal seine engsten Vertrauten am Leben teilnehmen lässt, wieso nennt man diese Beziehung dann Freundschaft?

5. Rücksichtlosigkeit

Wenn auf deine Freund:in kein Verlass ist, sehen wir eine klare Red Flag! Du stehst beispielsweise kurz vor einem Umzug, hättest mit der Hilfe von Freund:innen gerechnet, aber sie sagen dir ganz kurzfristig und ohne Begründung ab. Oder du verabredest dich mit jemandem und diese Person sagt dir kurzfristig ab. Autsch! Eigentlich ist es absurd, dass wir darüber sprechen müssen, dass Rücksichtslosigkeit in einer Freundschaft ein No-Go ist. Denn eine wahre Freundschaft bringt Verlässlichkeit und Rücksicht mit sich. Auch in Freundschaften gibt es eine Verantwortung dem Gegenüber zu tragen. Dieses gleichgültige Verhalten wird oft von unehrlichen Entschuldigungen und Ausreden begleitet, die man sowieso nicht ernst nehmen kann. Kicke rücksichtlose Freundschaften aus deinem Leben, because you deserve better!