Die meisten von uns kennen wohl die ein oder andere toxische Person und wissen: ihnen zu vertrauen kann ein riesiger Fehler sein. Doch manche Sternzeichen tappen wieder und wieder in ihre Falle.

Vor allem drei Sternzeichen erkennen oft zu spät, wie toxisch ihr Gegenüber ist.

Widder

Eigentlich gehören die Widder zu jenen Tierkreiszeichen, die ihre Entscheidungen sehr bedacht angehen und alles abwägen. Außer wenn es um die Liebe geht. Denn die sprichwörtliche rosarote Brille gehört zu den Essentials der Widder. Und sie verhindert leider nur allzu oft, dass sie toxische Menschen erkennen. Oft brauchen die Widder dafür die Unterstützung von ihrem Umfeld, um zu erkennen, dass sie keine gesunde Beziehung führen!

Fische

Fische schenken gerne und besonders schnell Vertrauen. So, wie sich jemand ihnen gegenüber präsentiert, nehmen sie die Leute auch wahr. Einen Blick hinter die Kulissen wagen sie eigentlich nie. Da ist die Gefahr, dass ihnen die andere Person etwas vormacht, natürlich groß. Fischen passiert es dadurch häufig – und ganz besonders in der Liebe- dass sie Menschen Vertrauen, die sie nur ausnutzen und hinters Licht führen!

Steinbock

So gerne die Steinböcke sich auch als unnahbar geben, so schnell wollen sie neue Bekanntschaften vollkommen in ihren Inner Circle schließen. Die Steinböcke neigen dadurch häufig zum Oversharing; eine Sache, die vor allem toxische Personen gerne ausnutzen und die geteilten Informationen für ihr eigenes Interesse gebrauchen. Liebe Steinböcke: nicht jede Person in eurem Leben muss wirklich JEDES Geheimnis über euch kennen. Wartet also erst ein bisschen ab, bevor ihr euch allen anvertraut.