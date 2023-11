Dank „The Ballad of Songbirds and Snakes“ sind wir alle wieder total im „Hunger Games“-Fieber. Doch im Gegensatz zu den Originalfilmen hinterlässt uns das Prequel mit einem riesigen Cliffhanger. Denn eine Frage bleibt ungeklärt: Was passiert mit Lucy Gray?

Wir haben drei Theorien, wie ihr Leben nach dem Ende des Films aussehen könnte.

Was passiert am Ende von „The Ballad of Songbirds and Snakes“?

Bevor ihr weiterlest, hier eine riesige Spoiler-Warnung. Denn wenn ihr weder das Buch, noch den Film gesehen habt, erfahrt ihr in den nächsten Zeilen, wie „The Ballad of Songbirds and Snakes“ endet. Und das wollen wir euch eigentlich nicht ruinieren. Also kommt lieber später nochmal.

Für alle anderen hier ein kurzes Recap: Am Ende von „The Ballad of Songbirds and Snakes“ jagt Coriolanus Snow seine eigentliche Freundin Lucy Gray durch den Wald. Nachdem er seine Meinung geändert hat und doch kein Leben auf der Flucht verbringen will, sondern die Chance sieht, wieder zurück ins Capitol zu ziehen, will er wirklich alle Beweise an seine Morde und Taten auslöschen. Dazu gehört nicht nur die Waffe, mit der er die Tochter des Bürgermeisters erschossen hat, loszuwerden, sondern offensichtlich auch Lucy Gray. Er jagt die junge Frau deshalb durch den Wald und feuert seine Waffe mehrmals ab – ob er sie allerdings mit seinen Kugeln trifft, bleibt am Ende des Films unklar.

So ein Cliffhanger ist für Fans natürlich die perfekte Chance, die eigenen Theorien und Spekulationen zu verbreiten. Denn viele Fans sind sich sicher: sie wissen, was mit Lucy Gray passiert ist. Und wir haben die gängigsten Theorien für euch zusammengefasst.

1. Lucy Gray stirbt

Während der Jagd im Wald erkennen wir ganz deutlich, dass Coriolanus mehrmals seine Waffe abfeuert. Ob er sie jedoch wirklich trifft, ist unklar. Doch nachdem er so oft abgefeuert hat und Lucy Gray nicht weit entfernt gewesen sein kann, sind sich einige sicher, dass er sie getroffen hat. Auch wenn er die junge Frau vielleicht nicht gleich erschossen hat, sondern nur angeschossen hat, könnte es sein, dass sie sich noch weiterhin vor ihm versteckt hat – und dann ihren Verletzungen erlegen ist. Das klingt zwar nicht gerade nach einem heldenhaften Ende; würde aber erklären, warum der spätere Präsident Snow niemals wieder etwas von Lucy Gray hört.

I’m convinced Lucy Gray Baird is dead. — JOLEE (@kimooooochii) November 18, 2023

2. Lucy Gray Baird überlebt im Wald

Dass Lucy Gray im Wald tatsächlich stirbt, wollen viele Fans einfach nicht wahrhaben. Schließlich war sie nicht nur die Heldin von „The Ballad of Songbirds and Snakes“, sondern kannte sich in dem Wald auch perfekt aus. Sie wüsste also ganz genau, wo man sich am besten verstecken kann. Schließlich schafft sie es ja auch, Snow mit dem Einsatz der Mockingjays aus dem Konzept zu bringen, die ihre Stimme immer wieder nachhallen lassen.

Dass Lucy Gray am Ende überlebt, hoffen übrigens nicht nur Fans, sondern auch Menschen, die an der Produktion beteiligt waren. Produzentin Nina Jacobson betonte gegenüber „People“ etwa: „Ich glaube zu 100 %, dass sie eine Überlebende ist. Sie ist clever. Sie kennt die Wälder. Ich glaube, sie weiß, wie sie auf sich selbst aufpassen kann. Und ich würde es gerne herausfinden. Ich hoffe, dass ich es eines Tages herausfinden kann.“

3. Lucy Gray hilft bei der Revolution gegen Snow

Die Hoffnung, dass Lucy Gray den Angriff überlebt hat, teilen viele Fans online. Doch ihnen reicht es nicht, nur darauf zu hoffen, dass sie ein friedliches Leben abseits der Distrikte geführt hat. Viele sind sich sicher: Lucy Gray wollte sich an Snow rächen. Und wenn man einigen Theorien glauben darf, dann hat sie das auch geschafft.

Denn einige Fans sind sich sicher, dass Lucy Gray eigentlich Alma Coin ist, jene Frau, die später die Revolution gegen Snow anführt. Den Fans zufolge habe sich die junge Frau nach der Flucht aus dem Wald im späteren Distrikt 13 niedergelassen und dort die Revolution gegen Snow jahrzehntelang geplant. Jedoch würde das bedeuten, dass Lucy Gray am Ende doch ein bitteres Ende gefunden hat. Denn Katniss tötet sie am Ende der „Tribute von Panem“-Trilogie.

Andere denken aufgrund der Zeitspanne jedoch, dass Lucy Gray wenn überhaupt nur die Mutter von Coin sein könnte – und ihr dadurch vielleicht jede Menge über Snow und ihr gemeinsames Leben sowie die Gräueltaten des späteren Präsidenten verraten hat.