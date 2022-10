Seit Kourtney Kardashian ihre Beziehung zu Travis Barker öffentlich gemacht hat, haben Fans eigentlich nur eine Frage: Wann folgt der Nachwuchs? Denn nachdem sich beide gemeinsame Kinder wünschen, rätseln Fans bei jedem Foto von Kourtney, ob sie denn schon schwanger ist.

In der Reality-Show „The Kardashians“ erklärt der Star jetzt, wie belastend das für sie ist.

Kourtney Kardashian und Travis Barker wünschen sich Nachwuchs

Kourtney Kardashian und Travis Barker zählen wohl zu den öffentlichsten Pärchen, die es derzeit in Hollywood gibt. Egal, bei welcher Red-Carpet-Gelegenheit: die beiden hängen aneinander, küssen sich im Blitzlichtgewitter und scheuen nicht davor zurück, das PDA-Level richtig hochzudrehen.

Doch Kourtney merkt immer mehr, welche Schattenseiten dieser öffentliche Umgang mit ihrer Beziehung hat. Denn obwohl sich beide ein gemeinsames Kind wünschen, ist der Weg dorthin für die Newlyweds gar nicht so einfach. In der Vergangenheit enthüllte Kourtney bereits, dass sie gemeinsam mit Travis künstliche Befruchtung testet. Eine Nachricht, die Fans der Kardashians scheinbar dazu ermutigt, ständig über eine mögliche Schwangerschaft zu rätseln.

Denn wann immer Kourtney ein Foto postet, auf dem auch ihr Bauch zu sehen ist oder zu erkennen ist, dass sich ihr Gewicht verändert hat, folgen unzählige Kommentare und Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft. Erst Mitte September klärte Kourtney in den Kommentaren eines Posts über eben solche Kommentare auf. Denn nachdem zahlreiche Fans von einem Babybauch sprachen, den sie vermuteten, kommentierte Kourtney, dass sie nicht schwanger ist, sondern die Fans einfach „den Körper einer Frau“ sehen.

Kourtney Kardashian spricht über Prozess der künstlichen Befruchtung

Für den Reality-Star ist das ganz schön nervenaufreibend, wie sie in der aktuellen Staffel „The Kardashians“ enthüllt. „Jeder kommentiert jedes Foto, [dass] ich schwanger bin. Und natürlich wünschen wir uns das… Aber wenn es in Gottes Plan ist, dann ist es so“, erzählt sie in der Show.

Denn Kourtney betont auch: „Offensichtlich hat sich mein Körper verändert. Es waren all die Hormone, die mir die Ärzte verabreicht haben.“ Denn das Prozedere der künstlichen Befruchtung hat auf Kourtneys Körper Auswirkungen. „Die achtmonatige IVF-Behandlung hat meinen Körper psychisch und physisch stark beansprucht, und ich glaube, es hat viel gekostet, bis ich mich mit den Veränderungen wirklich wohl und glücklich gefühlt habe“, erklärt sie in der Show.

Die Spekulationen, dass diese Veränderungen bedeuten, dass sie schwanger ist, kann Kourtney nicht umgehen. Doch in der Show betont der Reality-Star auch, dass sie jetzt endlich mit sich selbst im Reinen ist. „Mein Hintern ist fantastisch. Ich stehe total auf meinen dickeren Körper“, sagt sie. „Ich liebe es auch, kurviger zu sein. Es geht einfach darum, die Energie der Königin zu kanalisieren und die Frau anzunehmen, die ich bin.“

„Wenn ich super dünn bin, weiß ich einfach, dass ich nicht glücklich bin.“

Wenn sie Fotos aus der Vergangenheit sieht, erkennt sie, wie sich ihre mentale Gesundheit auf ihren Körper ausgewirkt hat. „Als ich super dünn war, [war] das eine Zeit, in der ich superängstlich war. Nicht wegen des Essens, nicht um ein bestimmtes Gewicht zu halten, sondern einfach wegen toxischer Beziehungen“, erklärt sie. „Ich habe immer gesagt: Wenn ich super dünn bin, weiß ich einfach, dass ich nicht glücklich bin.“

Heute sei sie in ihrer Beziehung einfach nur glücklich – und Ehemann Travis Barker unterstützt sie uneingeschränkt. „Einen Partner zu haben, der mich so unterstützt und mir immer Komplimente macht, egal was passiert, hat mir geholfen, die Veränderungen wirklich anzunehmen – und zwar so sehr, dass ich sie jetzt liebe“, schildert der Reality-Star.