Wir sitzen eigentlich den ganzen Tag vor irgendeinem Display oder PC. Deshalb ist es auch umso wichtiger, dass wir unsere Augen schützen und sie immer wieder mit kleinen Übungen stärken.

Unsere Augen arbeiten ständig auf Hochtouren. Egal ob im Homeoffice am PC oder in der Freizeit vor dem Fernseher, wir belasten unsere Sehkraft eigentlich rund um die Uhr. Deshalb gibt es aber auch einfache Übungen, mit denen du deine Augen stärken und sie schonen kannst.

Seh-Training bei der Arbeit

In Zeiten wie diesen sind unsere Augen noch mehr beansprucht, als jemals zuvor. Das Homeoffice und die ständigen Zoom-Meetings fordern unsere Sehkraft enorm. Allerdings kannst du es ihnen auch um einiges leichter machen, indem du für eine bessere Atmosphäre an deinem Arbeitsplatz sorgst. Diese Tipps helfen, laut Augenoptikermeister David Vogelhuber, deine Augen auch während der Arbeit zu schonen:

Pausen sind das A und O. Unser Blick ist ständig auf den Bildschirm gerichtet und gerade im Homeoffice verschwimmen die Arbeitszeiten etwas. Deshalb ist es umso wichtiger, immer wieder aufzuschauen und dienen Augen eine Bildschirmpause zu gönnen. Am besten wäre es natürlich, wenn du nach draußen gehst und die Natur beobachtest, bis sich deine Sehkraft wieder regeneriert. Allerdings reicht es auch schon aus, hin und wieder aufzuschauen und deinen Blick schweifen zu lassen. Abstand zum Bildschirm. Wir neigen oft dazu, im Laufe eines Arbeitstages immer tiefer im Bildschirm zu versinken und den Abstand zu verringern. Deshalb sollten wir uns immer ins Gedächtnis rufen: Der beste Abstand zum Bildschirm ist 50 cm bis 80 cm. Die richtige Beleuchtung ist wichtig. Gerade im Winter wird es bereits während unserer Arbeitszeit draußen dunkel. Dann ist es besonders wichtig, für die richtige Beleuchtung zu sorgen. Dabei gilt: Eine Mischung aus Schreibtischlampe und Deckenbeleuchtung ist hier am besten. Wichtig: Beachte, dass keine Lampe auf den Bildschirm gerichtet ist, denn dieser reflektiert das Licht und schadet somit deinen Augen. Die Luftfeuchtigkeit checken. Je länger wir vorm PC sitzen, umso eher trocknen unsere Augen aus. Das kann sich auch extrem negativ auf unser Sehvermögen auswirken. Deshalb sollten wir dafür sorgen, dass die Luftfeuchtigkeit hoch genug ist. Im Winter ist das auch ganz einfach umzusetzen: Einfach regelmäßig lüften!

Wenn du merkst, dass deine Augen im Laufe des Tages immer müder werden, oder deine Sehkraft wegen dem vielen Starren auf den Bildschirm langsam nachlässt, dann solltest du dir eine Bildschirmbrille besorgen. Geh dafür am besten zu deinem Optiker und lass dich ausreichend beraten. Diese Brille hilft dabei die ständig wechselnden Abstände – von Bildschirm, zu den Kollegen und wieder zurück – zu meistern und filtern die flackernden Farben, die dein PC von sich gibt.

Diese Übungen helfen deinen Augen

Als ob es nicht reichen würde, dass wir den ganzen Tag auf den PC gestarrt haben, schauen wir dann am Abend noch unsere Lieblings-Serie und surfen nebenbei in den Sozialen Medien. Dadurch belasten wir unsere Augen noch mehr! Deshalb sollten wir auch in unsere Freizeit ein paar kleine Übungen machen, die unsere Augen stärken: