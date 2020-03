Wann kommt das zweite Baby von Bianca Claßen und ihrem Ehemann Julian? Fans können es kaum erwarten. Doch via YouTube berichtet die Bloggerin von Bibis Beauty Palace nun über Komplikationen während ihrer Schwangerschaft.

Die 27-Jährige darf sich so gut wie gar nicht mehr bewegen.

Bibis Beauty Palace: Wann kommt das Baby?

Bianca Claßen ist bereits in der 37. Schwangerschaftswoche. Lange dauert es also nicht mehr, bis sich die 27-Jährige und ihr Ehemann Julian über Nachwuchs Nummer Zwei freuen können. Nach Sohn Lio erwartet das Ehepaar nun erstmals ein Mädchen. Doch in einem ihrer aktuellen YouTube-Videos sprechen die beiden nun offen über Probleme während der Schwangerschaft.

Bibi spricht über Komplikationen während der Schwangerschaft

Ganz so unbeschwert läuft die zweite Schwangerschaft von Bianca allerdings nicht. Erst kürzlich sprach sie in einem Video über Komplikationen, die vor wenigen Wochen auftraten. Ihr Gebärmutterhals wurde plötzlich weich und begann sich zu verkürzen, was in diesem Stadium der Schwangerschaft eigentlich noch nicht sein dürfte. Die 27-Jährige darf deshalb gar keine Sport mehr machen und muss sich schonen. Die Treppen im gemeinsamen Haus darf sie beispielsweise nur einmal am Tag rauf unter runter steigen. Julian übernimmt zudem den größten Teil der Hausarbeit, damit sich Bianca erholen kann.

Bianca soll sich so geht es geht schonen und am besten gar nicht bewegen. Allerdings ist die kritische Zeit bald überwunden, wie sie und Julian weiter erzählen. Denn sobald sie in die 38. Schwangerschaftswoche kommt und eine frühzeitig Geburt auftreten sollte, ist es ab diesem Zeitpunkt nicht mehr so gefährlich für das Baby.

Beide sind jedoch sehr positiv gestimmt und guter Dinge. Sie können es kaum erwarten ihr kleines Mädchen endlich kennen zu lernen.

Bibis Beauty Palace bereitet sich auf Geburt vor

In ihrem aktuellsten YouTube-Video zeigt die Influencerin und werdende Mama ihren Fans, was sie alles in ihre Kliniktasche packt. So bereitet sie sich also schon jetzt auf die Geburt vor und ist für alle Eventualitäten gerüstet. Und auch die Bibis Beauty Palace-Community kann es kaum erwarten, dass das zweite Baby von Bianca und Julian Claßen endlich zur Welt kommt. Sie ist bereits in der 37. Schwangerschaftswoche.

Via Instagram und YouTube gibt das Ehepaar seinen Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben als werdende Eltern. Die beiden haben bereits einen gemeinsamen Sohn.