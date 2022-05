Kourtney Kardashian und Travis Barker wünschen sich ein gemeinsames Kind. Doch es will einfach nicht klappen. Daraus macht das Powercouple auch kein großes Geheimnis. Nun verrät Kourtney, dass ihr Arzt ihr eine Behandlung vorgeschlagen haben soll, die, sagen wir mal, einen interessanten Beigeschmack hat.

Demnach soll der Reality-TV-Star von nun an regelmäßig das Sperma ihres Gatten trinken.

Kourtney Kardashian soll Travis Barkers Sperma trinken

Erst vor rund einer Woche gaben sich Kourtney Kardashian und Travis Barker das Ja-Wort. Ihre mittlerweile dritte Hochzeit feierten die Frischvermählten mit all ihren Freunden und Familienmitgliedern im romantischen Portofino in Italien. Doch ein Wunsch der zwei Liebenden ging bisher noch nicht in Erfüllung: Ein gemeinsames Kind. Dafür testet Kourtney teils bizarre Methoden. Darunter eine Samenkur!

Wer das Leben des Powercouples verfolgt, weiß: Kourtney und Travis wünschen sich Nachwuchs, doch es will nicht so recht klappen. Das Paar geht offen mit der Problematik um und wandte sich nach mehreren erfolglosen Versuchen jetzt der umstrittenen Alternativ-Medizin zu. So erzählt Kourtney in der neuesten Folge von „The Kardashians“, dass sowohl sie als auch Travis gerade eine „Panchakarmareinigung“ machen. Dies sei ein ayurvedischer Ansatz, der „etwa 3.000 Jahre alt“ sei und darauf abziele, „alle Giftstoffe, die sich tief in unserem Gewebe befinden, aus unserem Körper zu entfernen, um eine bessere Qualität der Eizellen zu erreichen“. Während der Reinigung seien Sex, Koffein und Sport strikt verboten.

Kurioser Fruchtbarkeits-Tipp

Weiters berichtet die 43-Jährige dann: Um ihre Schilddrüsenwerte stabil zu halten, habe sie einen ganz speziellen Tipp ihres Arztes bekommen. „Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, ob der Schilddrüsenwert niedrig oder hoch war. Aber er erklärte mir, dass das Trinken von Travis‘ Sperma, viermal pro Woche, meiner Schilddrüse helfen könnte.“ erzählt Kourtney. Ihrem Ehemann schien diese Methode sichtlich zu gefallen. „Ich liebe diesen Doktor“, entgegnete Travis mit einem Lächeln. Ob dieser Tipp tatsächlich hilft oder nur ein Gag für die Show ist, ist unklar. Fest steht aber, dass es keine wissenschaftlich anerkannten Studien zu dieser Theorie gibt.

Vaginales Dampfbad und Hormontherapie

Es ist jedoch nicht die erste Behandlungsform, die Kourtney für ihren Schwangerschaftswunsch ausprobiert. Die 43-Jährige unterzog sich bereits einer Hormontherapie. Zudem soll sich der Star laut dem OK-Magazin kürzlich auch einer siebentägigen vaginalen Dampfbehandlung unterzogen haben, um ihre Fruchtbarkeit zu steigern. Demnach setzte sie sich auf eine Art Toilettensitz, der mit Handtüchern bedeckt war, und wickelte ein weiteres Handtuch über sich, um ihren Intimbereich zu verdecken. Darunter befand sich dampfendes, mit Kräutern gefülltes Wasser. Wissenschaftliche Beweise, dass diese Behandlung wirklich die Fruchtbarkeit erhöht, gibt es allerdings – wie zu erwarten – auch hier nicht.