In Paris gibt es gerade nur ein Thema: Bettwanzen. Denn die Tiere haben es sich in der Stadt gemütlich gemacht – und verunsichern einige Bewohner:innen.

Online überlegen viele, wie sie einen Befall verhindern können.

Paris erlebt Bettwanzen-Krise

Eigentlich sollte Paris noch durch den Glanz und Glamour der Pariser Fashion Week strahlen, die bis 3. Oktober stattgefunden hat. Doch die Pariser:innen beschäftigen sich nicht mit den neuesten Modetrends und Laufsteg-Highlights. Ihre Realität hat derzeit so ganz und gar nichts mit Glamour zu tun. Denn die Stadt leidet laut Medienberichten unter einer Bettwanzen-Plage. Sei es am Flughafen oder in der Metro: die Tierchen scheinen überall zu sein. Und wenn man einigen Posts in den Sozialen Medien vertrauen kann, dann beunruhigt die Plage die Pariser:innen derzeit ganz schön.

Auf TikTok und Co teilen viele ihre Angst und betonen, dass sie sich jetzt vor allem in Hinblick auf den öffentlichen Verkehr einschränken. Denn auf den gepolsterten Sitzen wollen viele aus Angst vor den Bettwanzen nicht mehr sitzen! Da nehmen es einige in Kauf, längere Zeit in der Metro zu stehen. Eine Userin postet sogar, dass sie auf den viralen „Tube Girl“-Trend verzichten muss, weil sie lieber keinen Fuß in die französische Metro setzen will!

TikToker teilen Einblicke in Plage

Da auch Hotels, Hostels und Co betroffen sein können, fürchten viele, dass sich die Bettwanzen-Plage durch die Pariser Fashion Week jetzt noch mehr ausbreiten könnte. „Du siehst die Pariser Fashion Week, ich sehe Ground Zero für eine weltweite Bettwanzen-Pandemie“, fürchtet ein Nutzer auf „X“. Die Frage, die sich jetzt viele stellen: wie weit können die Bettwanzen denn reisen? „Also wenn es die Bettwanzen von Paris bis in mein Bett in Brooklyn schaffen, dann können sie mich haben! Das haben sie sich verdient“, schreibt ein User. Andere sehen währenddessen einen negativen Trend in Großstädten. „New York hat Ratten, Paris hat Bettwanzen. Ich beginne mich zu wundern, welche Plage London bekommt“, schreibt eine Userin.

if the bedbugs make it from paris to my brooklyn bed they can have me they've earned it — rather goofy (@jakehasaproblem) October 3, 2023

New York has rats and Paris has bedbugs. Starting to wonder what plague London is going to receive — Grace (@graceyldn) October 3, 2023

So beugt ihr einem Bettwanzen-Befall vor

Laut Medienberichten sind übrigens auch die Pariser Behörden alles andere als entspannt. Sie nehmen die Plage derzeit besonders deshalb ernst, weil schon in neun Monaten das nächste Großereignis auf die Stadt der Liebe zukommen soll: die Olympischen Spiele. Im Juni 2024 sollen diese in Paris ausgetragen werden; Negativwerbung durch Bettwanzen und Co will man dementsprechend vermeiden. Premierministerin Elisabeth Borne hat deshalb einen Aktionsplan gegen die Tierchen angekündigt.

Übrigens: wenn ihr verhindern wollt, dass die Bettwanzen mit zu euch nach Hause kommen, haben wir ein paar Tipps für euch: In Hotels oder Hostels ist ein Routinecheck ein absolutes Muss! Schaut auch unter die Bettlacken und die Matratze, auch hier können sich die Tierchen verstecken. Wenn ihr unsicher seid, ob denn Bettwanzen mit nach Hause gekommen sind, packt die Kleidung vorsichtshalber in der Badewanne aus. Da seht ihr die kleinen Tierchen sofort. Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss: Bettwanzen mögen weder extreme Hitze noch extreme Kälte. Wascht also im Idealfall all eure Sachen bei mindestens 60 Grad oder legt die Dinge, die ihr nicht so heiß waschen könnt, einige Tage lang ins Tiefkühlfach!