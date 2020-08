Gesundheitsbehörden in China fanden bei einer Stichprobe von gefrorenem Geflügel aus Brasilien Spuren des Coronavirus.

Sämtliche Personen, die mit dem Fleisch Kontakt hatten, wurden daraufhin ausfindig gemacht und getestet

Die Gesundheitsbehörden der chinesischen Stadt Shenzhen haben nach eigenen Angaben bei einer Stichprobe importierter gefrorener Hühnerflügel aus Brasilien das Coronavirus nachgewiesen. Sämtliche Personen, die womöglich Kontakt mit potenziell kontaminiertem Fleischprodukten hatten, seien umgehend ausfindig gemacht und getestet worden. Die Tests seien alle negativ ausgefallen. Nähere Informationen sind derzeit allerdings nicht bekannt.

Brasilien meldet mehr als 55.000 Neuinfektionen

Unterdessen meldet Brasilien weiter einen Anstieg der Neuinfektionen. Die Zahl der bekannten Infektionen stieg um 55.155 auf insgesamt 3,164 Millionen. Das Gesundheitsministerium gibt zudem 1175 weitere Todesfälle – damit insgesamt 104.201 – bekannt.

Auch in anderen Ländern steigen die Infektionszahlen wieder. So meldete etwa Deutschland am Dienstag (12. August) einen neuen Höchstwert seit Mai. Denn innerhalb von nur 24 Stunden meldete das Land insgesamt 1226 neue Fälle. Angesichts der höchsten Neuinfektionszahlen seit drei Monaten in Deutschland warnt die Bundesregierung vor einer neuen Dynamik.

Mehr als 20,45 Millionen bestätigte Infektionen weltweit

Das Coronavirus ist laut einer Datenauswertung der Nachrichtenagentur Reuters weltweit inzwischen bei mehr als 20,45 Millionen Menschen nachgewiesen worden. 743.229​ Menschen starben demnach.

