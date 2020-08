Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland erreicht einen neuen Höchstwert. Denn innerhalb von nur 24 Stunden meldete das Land insgesamt 1226 neue Fälle.

Das ist ein neuer Höchstwert seit Mai.

Neuinfektionen in Deutschland: Neuer Höchstwert seit Mai

Weltweit sind mittlerweile mehr als 20 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Alleine etwa 217.000 davon in Deutschland. Und nun steigt die Zahl der Neuinfektionen auch dort wieder. Denn laut Angaben des Robert Koch-Instituts meldeten deutsche Gesundheitsämter innerhalb eines Tages 1226 neu registrierte Fälle. Zuletzt war dieser Wert mit 1251 registrierten Infektionen am 9. Mai so hoch.

Den Höhepunkt der Neuinfektionen verzeichnete Deutschland mit fast 6.000 Fällen täglich Anfang April. Während die Zahlen im Mai sanken, steigen sie seit Juli allerdings wieder. Und auch andere europäische Länder melden wieder höhere Werte.

Regierung warnt vor neuer Dynamik der Corona-Infektionen

Angesichts der höchsten Neuinfektionszahlen seit drei Monaten in Deutschland warnt die Bundesregierung vor einer neuen Dynamik. Wenn jetzt nicht alle wachsam seien, könne die Entwicklung eine neue Dynamik erreichen, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert. Man müsse trotz einer gewissen Ermüdung bei den Abstands- und Hygiene-Regeln weiter wachsam sein.

Unterdessen hat Russland als weltweit erstes Land einen Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Laut Präsident Wladimir Putin sei der Impfstoff sicher. Eine seiner Töchter sei bereits damit geimpft worden.