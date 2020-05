Das Gesundheitsministerium in Brasilien bestätigte am 13. Mai einen Rekordanstieg mit 9.258 neuen Coronavirus-Fällen und 881 Toten in den letzten 24 Stunden.

Damit übersteigt die Zahl der Infizierten mit 177.589 die Zahl der Fälle in Deutschland.

Über 800 Todesfälle binnen 24 Stunden in Brasilien

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus steigt in Brasilien weiter an. So wurden nach den neuesten Daten des Gesundheitsministeriums erstmals mehr als 800 Coronavirus-Tote innerhalb von 24 Stunden registriert. Die genaue Zahl der von 11. Mai bis 12. Mai bestätigten neuen Todesfälle lag bei 881. Das ist ein neuer Negativrekord für das Land unter der Führung von Präsident Jair Bolsonaro. Insgesamt sind in Brasilien nach offiziellen Angaben bisher 12.400 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Insgesamt wurden 177.589 Infizierte gemeldet.

Laut Daten der US-amerikanischen Johns-Hopkins-Universität liegt Brasilien somit nun auf dem sechsten Platz der am schwersten betroffenen Länder. Erstmals war am 26. Februar ein Mensch in dem mit mehr als 200 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichsten Land in Lateinamerika positiv auf das Virus getestet worden. Dem Gesundheitsministerium zufolge hatte es allerdings bereits 39 Fälle aus der Zeit davor gegeben, bei denen untersucht werden soll, ob es sich nicht doch um Coronavirus-Infektionen handelte.

Mindestens 98 Pflegekräfte gestorben

Brasilien hat übrigens während der Pandemie bereits mehr Pflegekräfte verloren als Spanien und Italien zusammen. Das hat auch mit den prekären Arbeitsverhältnissen der Pfleger zu tun. Aus Sicht der Krankenpfleger sind die Todes- und Infektionsfälle darauf zurückzuführen, dass es nicht ausreichend Schutzausrüstungen gebe. Am internationalen Tag der Pflege, dem 12. Mai, gedachten Pflegekräfte in Städten wie Brasilia und Manaus ihrer mindestens 98 verstorbenen Kollegen.

Präsident kritisierte Maßnahmen zur Eindämmung

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro hat Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie immer wieder kritisiert und trotz eines vielerorts verhängten Lockdowns erst kürzlich eine größere Grillparty abgehalten. Außerdem muss sich der Politiker momentan mit dem Vorwurf des Machtmissbrauchs und der Behinderung der Justiz herumschlagen. In den Ermittlungen hierzu ist belastendes Videomaterial aufgetaucht, in dem zu hören sein soll, wie Bolsonaro sagte, er müsse den Chef der Bundespolizei Rio de Janeiros auswechseln, um Familienmitglieder zu schützen, gegen die ermittelt werde.