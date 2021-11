Aus gegebenem Anlass fragen wir uns: Was macht Pete Davidson eigentlich so attraktiv? Immerhin ist er mit einer Hollywood-Schönheit nach der anderen verbandelt und soll derzeit sogar mit It-Girl Kim Kardashian turteln.

Ist es wirklich nur der Humor, der Davidson zum Frauenschwarm macht, oder steckt mehr dahinter? Wir haben sogar ganze sechs Gründe gefunden…

1. Er ist charmant

Was wir richtig heiß finden? Humor – eh klar! Aber dazu kommt auch noch eine Prise Charme, die uns dazu bringt, all unsere Prinzipien über den Haufen zu werfen und plötzlich auch Personen gut zu finden, die eigentlich so überhaupt nicht in unserem Beuteschema sind. All das scheint wohl auf Pete Davidson zuzutreffen. Denn immerhin schafft er es, sämtliche A-List-Stars für sich zu gewinnen. Da wären Ariana Grande, Phoebe Dynevor, Kate Beckinsale, Kaia Gerber, und, und, und…

2. Er ist verletzlich

Ein Mann, der verletzlich ist, kommt vermutlich immer gut an. Zu seinen Gefühlen stehen und auch eine nicht so harte Seite zeigen? Yes, Please! Emotionen haben noch niemandem geschadet. Und offensichtlich gehört auch Pete Davidson zu dieser Sorte Männer. Ist es vielleicht auch genau das, wonach Kim Kardashian nach ihrer Trennung von Ehemann „Ye“ yetzt sucht? (Achtung, der kommt flach). Denn es wird schon seit längerer Zeit gemunkelt, dass es zwischen Pete und Kim gefunkt haben soll.

3. Er versteht sich gut mit seiner Mutter

Eine zerrüttete Familie ist meistens ein eher schlechtes Zeichen. Dann doch lieber den Typen nehmen, der noch eine heile Familie hat, während man selbst schon im Scherbenhaufen steht. Pete soll sich außerordentlich gut mit seiner Mutter verstehen, aber in einem gesunden Ausmaß! Also kein Muttersöhnchen-Alarm. Das verrät jetzt zumindest Supermodel Emily Ratajkowski, die wohl gut mit dem Comedian befreundet ist. In der Show „Late Night with Seth Meyers“ versucht nämlich auch sie, zu erklären, aus welchem Grund der 27-Jährige so gut bei Frauen ankommt.

4. Er trägt Nagellack

Die Geschlechterrollen verschwimmen immer mehr! Harry Styles, Timothée Chalamet, Jared Leto: Sie alle haben null problemo damit, auch ihre feminine Seite zum Vorschein kommen zu lassen. Genauso ist es offenbar auch bei Davidson. Er lackiert sich regelmäßig seine Nägel und sieht dabei auch noch verdammt gut aus! Ein weiterer Pluspunkt auf der Liste, warum Pete Davidson ein Frauenschwarm ist.

5. Er ist groß

Dann wäre da ja auch noch das wohl Offensichtlichste! Pete Davidson ist groß. Sehr groß. 1,90 Meter, um genau zu sein. Und wie wir ja alle wissen, macht einen Mann das gleich um EINIGES attraktiver (dumme Oberflächlichkeit…)! Da kommt dann wohl unser innerer Instinkt hervor, dass man uns beschützt und wir uns automatisch süß und klein fühlen, wenn wir bei einer Umarmung maximal bis zum Brustkorb reichen.

6. Er hat kein Instagram

Social Media hat schon vieles kaputt gemacht! Daher ist es umso besser, wenn man gar nicht erst damit anfängt. Pete Davidson verbindet eine Hass-Liebe mit Instagram und Co, denn er entscheidet sich in unregelmäßigen Abständen, seine Accounts zu reaktivieren, nur um sie wenig später wieder zu löschen. Ein Mann, der dem ganzen Social-Media-Wahn nicht verfallen ist, klingt also ziemlich verlockend. Und nachdem sich Pete auch meistens Stars und Sternchen sucht, die sehr erfolgreich im Netz sind, erledigt einfach seine aktuelle Freundin den Part, up to date zu bleiben. Wie praktisch!